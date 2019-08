Presidencia gasta $16 mil por kilo de longaniza, $3 mil por kilo de jamón...

El PAN exhibe documento de exorbitante costo de la despensa para Palacio Nacional. Caja de cerillos a $1,296, clavos a $1,000. “Esta despensa no la tiene ni Obama”: Julen Rementeria.

El vicecoordinador del PAN en el Senado, Julen Rementeria, evidenció presuntas contradicciones sobre la austeridad republicana que pregona el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador con el supuesto costo que desembolsa la Presidencia de la República a la hora de adquirir la despensa que consumirán los inquilinos de Palacio Nacional o sus invitados donde algunos productos de “disparan” como la adquisición de 20 kilos de “longaniza de primera” por 335 mil 782 pesos, es decir, el kilo de este producto asciende a 16 mil 789 pesos.

Rementeria exhibió un documento del “Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 2019” de la Presidencia de la República, con el que evidencia presuntas irregularidades en la compra de productos como los 50 kilos de jamón ahumado por 150 mil 678 pesos, es decir alrededor de tres mil pesos el kilogramo de este producto.

De hecho, el desglose de presidencia indica una variedad de seis tipos de jamones: ahumado, cocido, pechuga de pavo, roast ­beaf ahumado, tipo americano horneado, y virginia.

Asimismo una variedad de 18 tipos de quesos desde parmesano uruguayo, de cabra, gouda, mozarela, amarillo, canasta, Oaxaca, de oveja, entre otros.

La compra de cerillos es estratosférica. De acuerdo a la lista de Presidencia de la República, se destinó 111 mil 500 pesos para la compra de 86 cajas con 200 cerillos, lo que equivale a que cada una costó mil 296 pesos.

En el documento de 68 páginas se puede observar que la Presidencia de la República gasta 157 mil pesos en café, 172 mil en azúcar o 45 unidades de queso amarillo a un costo de 19 mil 478 pesos o bien adquiere café Carey a un precio de 956 pesos el kilo de este producto y para endulzar las bebidas utilizan azúcar granulada de 9 mil 122 pesos la caja con dos mil sobres de 5 gramos cada uno.

“Esta despensa no la tiene ni Obama”, ironizó el panista.

También hay adquisición de material para construcción como “clavos sin cabeza” para carpintero con un costo de 15 mil 37 pesos por 15 piezas, es decir, a mil pesos cada uno, aunque no se explica bien si es por caja, kilo o pieza.

Sin embargo, cabe mencionar que la clave 542 equivale a la descripción de costo por “pieza”, según el Glosario de conceptos del Programa de Adquisiciones, que se sustenta en la normatividad vigente emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La Presidencia también adquiere 356 paquetes de servilletas de 500 piezas con un costo de 102 mil 258 pesos, es decir, a un precio unitario de 287 pesos, cuando en el supermercado el paquete no cuesta más de 60 pesos.

También aparece el pago por “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres y suministro de neumáticos” por tres millones 360,000 pesos.

Para el senador Julen Rementeria, este tipo de gasto refleja el descuido de cómo se están haciendo, dice, los presupuestos en el actual gobierno. Anuncia que el grupo del PAN en el Senado va a realizar una denuncia electrónica, para que la Secretaría de la Función Pública precise si se trata de un presupuesto ya ejercido o una planeación para este año.

“Hay un desdén y un desprecio por el manejo de las cifras. No sé quién lo haya hecho, pero entiendo que el presidente no lo habrá hecho, pero a quien haya puesto el presidente a hacer esto tiene que retirarlo de esa función porque no tiene una idea de cómo llevarla a cabo”, considera.