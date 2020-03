Presidente del Brescia pide cancelar la Serie A

Massimo Cellino, presidente del Brescia, último lugar de la Serie A, pidió que se cancele el campeonato italiano de futbol, ya que el coronavirus es como la peste.

“Si hablamos de futbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste”, afirma Cellino al diario Corriere dello Sport.

Cellino padece fiebre desde hace tres días y ha estado en cuarentena en su casa durante 11, mientras que su mujer se tuvo que quedar en Cagliari en la zona de Cerdeña, un hijo está en Milán y el resto en otras localidades italianas.

“El campeonato no me importa... me da miedo salir de casa, tengo depresión, la vida es lo primero. Hay ultras que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, no se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus”, añade.