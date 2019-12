Presupuesto para programas sociales aumentará 20 por ciento para 2020

El presupuesto para operar los programas sociales a cargo de la Secretaría del Bienestar aumentará 20 por ciento el próximo año, detalló a este diario la titular María Luisa Albores.

El monto pasará de 150 mil a 180 mil millones de pesos.

Como programas estelares, la institución maneja la pensión para adultos mayores y el apoyo a personas con discapacidad, en especial niños.

En el caso del primero, el fondo se incrementó de 115 mil a 130 mil millones de pesos, con la idea de dar cobertura a medio millón de ancianos más, y subir 70 pesos a la pensión unitaria.

Y con respecto al segundo, la partida subió de 9 mil 100 a 14 mil 12 millones de pesos, 56 por ciento extra.

“Los Programas Integrales de Bienestar, que son inversión social, están en diferentes instituciones, ejemplo: Tandas para Bienestar en Economía, Jóvenes Construyendo el Futuro en Secretaría del Trabajo, Sader tiene los suyos. Por eso se hace una bolsa total de más de 300 mil millones de pesos”, especificó Albores.

20 MIL ABUELOS, SIN PAPELES. La subsecretaria Ariana Montiel enumeró diversos factores de los cuales deriva una estabilidad en el padrón de adultos mayores…

“Al bimestre, tenemos en promedio 80 mil defunciones, además de incorporaciones permanentes cuando las personas cumplen la edad. Hablamos de que todavía hay medio millón por ingresar, como está la meta establecida”.

Un obstáculo más en la entrega bancaria de recursos a beneficiarios con más de 68 años -65 en el caso de comunidades indígenas- es la falta de documentación.

“Los adultos mayores no nacieron con una CURP y traemos un problema de calidad de datos, el banco no nos abre la cuenta porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población (Renapo)”.

-¿Qué se ha hecho ante esta dificultad?

-Que ellos cobren en operativo, en giro telegráfico para el caso de las ciudades, en lo que el tema con los bancos se resuelve. La banca privada tiene sus reglas, el Banco del Bienestar también las tendrá, hay distintas dificultades a sortear, porque muchas cosas no las encontramos necesariamente en el orden que quisiéramos.

De arranque, el Renapo tiene más CURPS que mexicanos, lo cual impide una validación eficaz del sistema bancario.

“Tendremos primero que aperturar las cuentas y después entregar las tarjetas, y quien no tenga la calidad de datos necesaria, cobre en el operativo”.

A nivel nacional, la Secretaría del Bienestar ha detectado al menos 20 mil ancianos con problemas documentales, en especial relacionados con la CURP.

De cualquier forma, se contempla incorporar al programa al menos a 300 mil de los faltantes entre enero y febrero del próximo año, con independencia a la forma de pago.

INCREMENTO DE AYUDA A DISCAPACITADOS. Inversión durante 2019 para apoyo a discapacitados: 9 mil 100 millones de pesos.

Beneficiados: 815 mil 883, solo 305 mil con tarjeta; el resto, con pago en ventanilla, giro telegráfico o entrega directa.

Meta: Un millón

Presupuesto para 2020: 14 mil 200 millones de pesos (aumento del 56 por ciento).

Discapacitados fuera del programa: 6.1 millones

Pendiente: atención médica especializada para evitar discapacidad permanente; se analiza un acuerdo para usar las clínicas del Teletón, mediante la inyección de recursos públicos a esas instalaciones.

INCREMENTO A PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES. Presupuesto ejercido en 2019: 115 mil millones de pesos

Presupuesto para 2020: 130 mil millones de pesos (un incremento del 20 por ciento)

Monto a pagar por beneficiario: pasa de 2 mil 550 bimestrales a 2 mil 620 pesos.

ijsm