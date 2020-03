Ejército operará hospitales para atender emergencia por Covid-19, confirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ya se trabaja para poner en operación 17 nuevos hospitales para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19); la Marina y al Ejército serán los responsables de estos centros médicos que quedaron inconclusos en la administración pasada.

“Independientemente de todas las instalaciones, los equipos, del personal de Marina y la Secretaría de la Defensa, se está previendo el que se puedan contar con más instalaciones, con más médicos, con los especialistas, ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales sólo para esta emergencia”, explicó en la conferencia matutina.

López Obrador anunció que firmó un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos médicos para hacer frente a la emergencia por el Covid-19.

Detalló que hay un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero, está a cargo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, incluyendo embajadas, consulados.

“Se está atendiendo el que podamos conseguir los equipos necesarios, pero sí tenemos lo básico en el caso de los ventiladores. Hoy se nos informó que tenemos cinco mil ventiladores disponibles, nos faltan más”, concluyó.

Llamó a la población a no usar cubrebocas si no lo requieren, porque los necesitan médicos y los que están enfermos; "no exageremos, actuemos de manera responsable", dijo.

A marchas forzadas, Sedena se alista para operar 27 hospitales

Hoy este diario informó que a marchas forzadas, la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolla el proceso para incrementar sus recursos humanos y contratar a más de 2 mil elementos médicos de corte civil, tan sólo para operar los 27 hospitales del Sector Salud especializados en la atención del coronavirus.

En una disposición sin precedente en la historia médica del país, el Ejército manejará instalaciones civiles, aunque la contratación de personal no militar ya ha sido recurrente desde hace dos años, cuando el entonces secretario Salvador Cienfuegos autorizó esta práctica, ante el aumento en el número de integrantes activos de la milicia, familiares derechohabientes y retirados.