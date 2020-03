PRIAN: el montaje como modus operandi

Los hechos suscitados en la Cámara de Senadores la semana pasada tienen que esclarecerse. Es una prueba para la Fiscalía Autónoma de la República que está llamada a trabajar con rapidez frente a un muy probable y burdo acto de montaje y chantaje político en el mejor estilo de los que hacía Televisa bajo la producción de Genaro García Luna, hoy portador de un atuendo de presidiario por acusaciones de delincuencia organizada.

Para aquellos despistados que podrían no estar al tanto de la reseña teatral que hoy escribo, he aquí una breve relatoría de hechos de esta obra pródiga de incesantes momentos de comicidad involuntaria.

Primer acto: nos espían, señora presidenta:

Desde el pleno de la “más alta tribuna de la Nación” interrumpe las discusiones parlamentarias un personaje llamado Mauricio Kuri, coordinador de los senadores panistas. Irrumpe en escena flanqueado de otros compañeros de su compañía teatral, entre los que destacan la primera actriz,doña Xóchitl Gálvez y el senador “crítico” Damián Zepeda, quien subió a su cuenta de Twitter un video del que es posible extraer el nudo que desata esta divertida puesta en escena, objeto ya de los siempre saludables memes.

Dijo Kuri: “Me acaba de avisar gente del administrativo, de mi grupo parlamentario, que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta Mónica Fernández, una carta para que nos haga el favor de llamar al Ministerio Público Federal, que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. También viene un notario para dar fe de hechos y estaremos nosotros muy al pendiente de lo que está sucediendo.”

El lugar en el que fueron encontrados los artefactos de supuesto espionaje, unos micrófonos gigantes que envidiaría el artista sonoro Chiu Longina, fue la sala de reuniones del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Segundo acto: no hay condiciones para continuar. El senador Osorio Chong, que no tuvo nada que ver con la adquisición del software Pegasus, y otro experto en montajes coproducidos con Televisa, según declaraciones del “presunto” delincuente Javier Duarte, intervino con el aburrimiento propio de los actores acartonados y dijo que al no haber condiciones para proseguir con la discusión parlamentaria, era urgente suspender la sesión en la que sería votada la reglamentación del outsourcing.

Tercer acto: la FGR escribirá el final. El protagonista de esta obra, Ricardo Monreal, neutralizó el supuesto espionaje, lo evidenció como un hipotético montaje y puso de manifiesto muchas de las incongruencias alrededor del lazo cómico escenificado por Kuri y su plantilla de bufones. Destacan dos: la alteración de la escena en la que se descubrieron los microfonotes y la presencia desde la mañana en el Senado y sus inmediaciones de un individuo más conocido por su apodo, acostumbrado a difamar e insultar por redes sociales a quienes no piensan como él, a este otro actor se le vio en amables pláticas con gente cercana a quienes contribuyeron a que se suspendiera la sesión en el Senado y acusado por sus antagonistas de orquestar el montaje.

Lo cierto es que siempre hay un espacio por donde se cuela con habilidad la duda maliciosa: ¿y qué tal que esta pandilla de actores frustrados tuviese razón? Lo dudo mucho, pero no vaya a ser.

Por ese motivo la FGR está obligada a entregar resultados de manera rápida. Quienes estén involucrados en estos actos bananeros, merecen ser castigados y desde luego evidenciados, por su proverbial torpeza.

