Prioridad: ¿Salud o fiestas y festejos?

“Los brujos no siempre curan...”

Francisco Toledo (1940-2019)

La semana pasada, los que se levantaron temprano el 3 de septiembre para ver la mañanera, pudieron empezar su día con el titular del IMSS, anunciando felizmente la creación de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. Así se publicó ese mismo día, en el Diario Oficial de la Federación. Tal vez usted se preguntó “¿qué hace ahí Zoé Robledo, hablando de Eugenia León y de la Original Banda El Limón?... ¿Sigo soñando?”.

De acuerdo con la publicación, el propósito de este grupo de trabajo especial es hacerse cargo de la toma de decisiones y “articular los esfuerzos de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la promoción y reconocimiento de los hechos, procesos y personajes históricos de México en el marco de las conmemoraciones históricas que se realicen dentro del periodo correspondiente al calendario cívico 2019-2024”.

Hasta ahí, todo bien. ¿Quién, en su sano juicio, no consideraría prudente y necesario conformar un grupo para encargarse de la organización de todas las conmemoraciones históricas, y así, asegurarse de que todo salga bien y en orden?

Si hasta en la más humilde y austera de las carnes asadas, para que salga a modo y de forma correcta, es necesario distribuir las tareas: Debe estar el que traiga el carbón, aquel que lo prenda, quien traiga la carne, los hielos, en fin.

¿Qué tiene de malo? Nada; nada, excepto que el encargado de estar atendiendo los términos de cocción de la carne, que si hay o no servilletas, suficientes platos y cubiertos limpios y, además, salir a abrir la puerta y contestar el teléfono, sea precisamente el amigo neurocirujano que en cualquier momento puede recibir una llamada porque tiene que atender una emergencia de vida o muerte.

Precisamente eso es lo que está ocurriendo en este caso con la Comisión Presidencial de Fiestas y Festejos Históricos de México. Si pasamos a revisar el segundo artículo del mencionado Decreto, entenderemos qué hacía el señor titular del Seguro Social hablando de lo divertido que va a estar el 15 de septiembre: Él, de la mano de su exjefa, la secretaria de Gobernación, estará a cargo de presidir las sesiones de la Comisión que también está integrada por la SEP, el FCE, la Secretaría de Cultura y otras entidades que también son más ad hoc que el IMSS para esta tarea.

No digo que no sea importante conmemorar los hechos y personajes de nuestra historia patria. Pero, en medio de la grave situación de desabasto de medicamentos en las clínicas y hospitales públicos de todo el país, parecería lógico que, al principal encargado de su funcionamiento, no se le encomendara ninguna otra misión.

*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México