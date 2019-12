Procesan a dos exfuncionarios de Mancera por delitos fiscales

Un juez de Control vinculó ayer por la noche a proceso a Sinthya Campos y Joel Pazol, ambos exfuncionarios públicos de la administración pasada, por delitos cometidos por servidores públicos en materia fiscal.

Los exfuncionarios son acusados de autorizar, sin tener facultades, el 28 de enero de 2016, la suspensión de más de 266 millones de pesos por el concepto del pago de cuotas de los jubilados y pensionados del ISSSTE por el Servicio Médico Subrogado.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que el juzgador impuso como medidas causales la prisión preventiva justificada y cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

El 12 de diciembre, los dos ex funcionarios fueron detenidos por policías de Investigación, mientras que un tercero, Miguel Ángel Vásquez Reyes, operador del ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, evitó su detención con un amparo.

El Gobierno capitalino actual denunció que durante la administración pasada, además de suspender pago de cuotas, se creó una nómina especial para emplear a familiares de funcionarios, que ganaban sueldos por encima de los tabuladores normales. De acuerdo con la indagatoria, se creó un tabulador especial para 58 personas, 50 de ellas están vigentes, entre ellas se encuentran dos hermanos de la exdirectora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor, Sinthya Campos.

En audiencia, el juzgador determinó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y les impuso prisión preventiva oficiosa. Como asesor del ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y luego encargado de Capital Humano, Miguel Ángel Vásquez Reyes fue señalado por engrosar la nómina de la administración pasada con la basificación de 32 mil plazas. También se le acusa de haber manejado indebidamente varios millones de pesos del presupuesto de 2018.