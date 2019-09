Profeco se acerca a 100 mil descargas de app para precios de gasolinas

Al domingo 15 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) obtuvo 99 mil 240 descargas de la app Litro por Litro para comparar precios de combustibles.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla aseguró que esta semana se espera que la aplicación llegue a 100 mil descargas, gracias a la aceptación de los usuarios “que se vuelven los auténticos verificadores del mercado”.

Así, en la semana del 9 al 15 de septiembre, se atendieron 378 quejas o denuncias, con 293 visitas a estaciones de servicio, donde sólo dos se negaron a la revisión y se inmovilizaron 53 mangueras/bombas por no estar bien calibradas.

En la semana de referencia, el precio más alto en la gasolina Regular se encontró en Tlalnepantla, Estado de México en 21.44 pesos, mientras que el más económico se tuvo en Coatzacoalcos, Veracruz en 17.59 pesos por litro.

Para el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en León, Guanajuato en 21.99 pesos por litro y el más bajo en Coatzacoalcos, Veracruz en 18.99 pesos por litro en estaciones de servicio.

En tanto, el Diésel se vendió hasta en 22.58 pesos por litro en Hermosillo, Sonora, quien registró el precio más alto, en contraste, Comacalco, Tabasco presentó el costo más económico en 19.59 pesos por litro.

Por su parte, en la venta de Gas LP por tanque estacionario, Los Cabos, Baja California, tuvo el precio más elevado en 11.07 pesos por litro, mientras que el más bajo se registró en Santiago Mihuatlán, Puebla.

En tanto, en la venta por cilindros, se encontró el precio más alto en Los Cabos, Baja California con 20.50 pesos por kilo, y el más económico en Pátzcuaro, Michoacán en 14.15 pesos por kilo.

En al semana de referencia se visitaron 20 estaciones, de las cuales dos recibieron infracción y no se tuvieron negaciones a la verificación, detalló Sheffield Padilla y agregó que sólo se detectaron 14 cilindros en mal estado, no obstante, estos no representan riesgo para los consumidores.