Profesor del IPN posible portador del Coronavirus

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, explicó que la persona bajo vigilancia por posible afectación de Coronavirus es un profesor de biología molecular del Instituto Politécnico Nacional, que viajó el 25 de diciembre del año pasado a la ciudad china de Wuhan, lugar donde apareció el virus que hasta ahora ha cobrado la vida de 17 personas. “El día de ayer (miércoles) recibimos una llamada a la Dirección de Epidemiología del estado, para reportarnos un caso de que tenía sospecha, sobre todo por los antecedentes”, indicó Molina.

El profesor del Politécnico, de 57 años, regresó el pasado 10 de enero a la Ciudad de México y un día después voló hacia Reynosa, Tamaulipas, y fue este miércoles cuando inició con los síntomas, explicó la secretaria de salud estatal.

Asimismo, pidió no generar una alerta y pánico a la población. “Tenemos que estar en calma, estar atentos a la sintomatología y no generar una psicosis, en México no se está circulando esta nueva cepa, es un caso al azar, de alguien de origen chino que acude a visitar a sus familiares en la misma ciudad que comienza el brote”, comentó. Detalló que a más tardar el próximo sábado se tendrán los resultados de las muestras para el diagnóstico, aunque se espera que den negativo ya que hasta ahora el paciente se muestra asintomático.

