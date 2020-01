Prohibición de bolsas de plástico impactará a 50 mil empleos

La presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) , Nathan Poplawsky, informó que la prohibición de bolsas de plástico o de un sólo uso impactará a 50 mil empleos.

“La industria del plástico en la CDMX representa el 2.6 por ciento del PIB del sector de la manufactura. Son 4 mil empresas las que se dedican al plástico y esto va a impactar de manera directa a 50 mil empleos. Se hubiera hecho de forma gradual”, explicó.

Agregó que con esta prohibición y el aumento de impuestos en la canasta básica serán los factores principales de impacto para las expectativas de ventas al sector comercial, servicios y turismos en la capital del país.

“El comercio organizado de la Ciudad de México espera una desaceleración en sus ventas durante 2020, con un repunte de 1.5 por ciento comparado con el 4.5 por ciento que tuvo en 2019”, detalló la experta.

Y añadió que: “aún no hay certeza sobre el efecto que tendrá el alza al salario mínimo, pensamos que sí se puede absorber por las empresas pero no hay certeza, hasta pasado el primer trimestre del año, podremos darnos cuenta”.

Las nuevas disposiciones que entraron en vigor con el inicio del año tendrán un impacto en el desarrollo operativo del sector, advirtió el líder empresarial.

Además, destacó que el cumplimiento de la nueva ley de Etiquetado, tendrá un costo mínimo estimado de 5 mil millones de pesos, cifra que fue lo que les costó en 2015 adecuarse a la norma de ese año.

“Al menos 25 mil micro y pequeñas empresas se verán impactadas por el nuevo etiquetado”, refirió al señalar que la medida no cumplirá el objetivo de reducir los niveles de obesidad entre la población.