Promete Durazo una lista de vinculados a Genaro García

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), se comprometió a presentar un informe sobre los funcionarios que aún pudieran seguir en el servicio público y estén vinculados al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Durazo Montaño afirmó que existe la instrucción presidencial de revisar las instituciones de seguridad.

“Tenemos la instrucción del Presidente de revisar que en las instituciones de seguridad no se hayan enquistado cómplices del exsecretario de Seguridad, por eso se está trabajando y avanzado con los centros de Inteligencia”.

En esa labor, destacó la suma de esfuerzos de la Unidad de Administración y Finanzas de la secretaría con el Centro Nacional de Inteligencia.

Durazo Montaño dijo que en la revisión de funcionarios no habrá persecución de ningún tipo, pero sí se buscará identificar a quienes tengan al interior de las dependencias de seguridad “intereses de grupo”.

“No cometeremos ninguna arbitrariedad, se trata de depurar a quienes pudieran ser parte de un equipo político o que forman parte de ese grupo, informaremos en su momento y habrá un informe sobre el tema”, prometió el funcionario.

El secretario de Seguridad recalcó que aún no se cierra este asunto, por lo que no puede informarles las conclusiones, pero lo hará en su momento, “será público y notorio”.

García Luna fue detenido el 10 de diciembre pasado en Dallas, Texas, acusado de tráfico de cocaína, declaraciones falsas y corrupción, al recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a quien favoreció mientras fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.