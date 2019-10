Promete García Harfuch: se verán rápido los resultados en seguridad

"Se verán rápido los resultados”, prometió el nuevo jefe de la Policia capitalina, Omar García Harfuch, en cuanto al tema de inseguridad en la capital del país.

El funcionario aseguró que no hay tiempo para estar realizando diagnósticos, “tenemos que dar resultados rápidos”.

Afirmó que bajarán los delitos, aumentarán las detenciones y los casos se harán más sólidos con el trabajo coordinado entre su dependencia y la Procuraduría capitalina.

En entrevista, después de la ­reunión de gabinete, García Harfuch señaló que una de las líneas de acción al frente de la corporación será fortalecer detenciones para reducir la incidencia delictiva.

“La principal instrucción que tenemos de la Jefa de Gobierno es dar resultados rápido, sabemos qué hay temas que están muy delicados y que no se van a resolver si no hay detenidos... para que bajen los índices delictivos tiene que haber detenidos, las personas que los cometen; si no, no hay forma de que bajen; es estrechar la coordinación con la PGJ para fortalecer carpetas de investigación, para tener mayores detenciones y sobre todo, detenciones más sólidas”, indicó.

Y agregó que se está haciendo una revisión y los resultados deberán observarse rápido.

“Estamos haciendo una revisión profunda de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando, pero el resultado se tiene que ver rápido.

“Hemos estado en contacto con las dos subsecretarías operativas, con la subsecretaría de operación policial, con la subsecretaría de inteligencia, es donde más estamos ahorita trabajando, hay otras subsecretarías, pero que no son tan urgentes”, añadió.

El exdirector de la Policía de Investigación, dijo que buscarán atender todo tipo de delitos, desde los más comunes, hasta infiltrados en manifestaciones.

“Hay una gran cantidad de delitos que debemos atender; de verdad están afectando a la sociedad; van desde el robo de vehículo con violencia, pero también robo a pasajero en el transporte público, son cosas diferentes, pero que lastiman igual.

“Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay gente que se infiltra en las marchas, que no importa cuál es el objetivo de la marcha, no importa de qué sea la marcha, llegan personas infiltradas a causar destrozos que no tienen nada qué ver con lo que se está manifestando”, puntualizó.

El sábado pasado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se debió a motivos personales la renuncia de Jesús Orta Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En conferencia de prensa indicó que a partir de las 9:00 horas del viernes, tomó posesión del cargo Omar García Harfuch, y aseveró que la gestión de Orta Martínez fue satisfactoria y hubo coordinación con la Procuraduría capitalina.

La mandataria agregó que tras la salida de Jesús Orta, se mantendrá misma estrategia general en materia de seguridad en la Ciudad de México y señaló que la llegada de Omar García Harfuch a cargo de dicha dependencia capitalina, obedece a la necesidad de hacer un análisis, revisión e inteligencia para poder garantizar la seguridad a la ciudadanía.

“Tiene que ver también con que ha venido trabajando y sabe la manera de trabajar y la estrategia que estamos llevando a cabo”, refirió.