Propone Anpec fondo permanente y revolvente en apoyo a mipymes

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) propone crear un fondo permanente y revolvente en apoyo a la reactivación de los pequeños y medianos comercios del país.

La organización se pronunció al anuncio hecho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de otorgar dos millones de créditos a las pequeñas y medianas empresas y calificó de “desatino” que el mandatario pretenda beneficiar de igual manera a la formalidad que a la informalidad con estos créditos.

La Anpec propone que los 25, mil pesos de crédito sean otorgados a tasa 0% y que sean reutilizables, siempre y cuando se pague puntualmente.

“A los trabajadores de la informalidad se les debe apoyar en esta emergencia con vales de alimentos (canjeables en el pequeño comercio) para garantizar la manutención de sus familias”, señaló la organización en un comunicado.

El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, señaló que ante la gran demanda de solicitudes de créditos que se espera y la poca línea de crédito, existe preocupación por que no se realice una asignación transparente y que regresen los vicios de favoritismos, opacidad, discrecionalidad o corrupción.

“El saldo de la pandemia será elevadísimo, el mundo enfrentará una recesión económica que nunca antes ha vivido. México no será la excepción, no tan solo no creceremos, ni estaremos en estancamiento, sino que iremos al decrecimiento. Esta situación cambiará nuestras vidas, impactará a las futuras generaciones, por lo que la responsabilidad histórica de todo esto es mayúscula”, concluyó Cuauhtémoc Rivera.

havh