Proponen dar dos salarios mínimos mensuales a creadores durante 90 días

El próximo 6 de mayo a las 17:00 horas autoridades de la Secretaría de Cultura analizarán la primera propuesta de apoyo económico a artistas y creadores que perdieron su fuente de ingresos tras la suspensión de actividades en espacios culturales por la emergencia sanitaria por COVID-19.

Dicho proyecto fue presentado por la Comisión de Cultura del Senado de la República el pasado viernes durante una reunión virtual organizada por los movimientos #NoVivimosdelAplauso, Asamblea de las Culturas y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, a la que también asistieron los funcionarios Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Mardonio Carballo, director de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.

En la reunión, los artistas leyeron algunos de los 2, 863 testimonios recopilados de creadores que dejaron de percibir ingresos durante el último mes. Lucina Jiménez reconoció la labor del movimiento por identificar a la población vulnerable ya que, hasta el momento, la Secretaría de Cultura federal no ha iniciado algún censo.

“Celebro que haya alguien analizando la composición de la lista que levantaron porque eso nos puede facilitar el proceso y, en concreto, queremos proponerles que de esa lista podamos hacer una revisión con ustedes para identificar por dónde empezar”, dijo.

A la demanda de que las autoridades emitan un apoyo solidario de 15 mil pesos a 100 mil artistas, Lucina Jiménez respondió que es necesario revisar los tipos de contratos.

“Valdría la penar ver cómo podemos en la vía práctica hacer el diseño de esos contratos, es decir, el contrato de una narradora escénica puede ser diferente del contrato de alguien que se dedica a hacer títeres o el que hace trabajo de artes visuales. Diseñar en lo específico esos contratos que se puedan empezar a hacer con las herramientas con las que cuenta en este momento la Secretaría de Cultura”, indicó.

PRIMERA PROPUESTA. La senadora Susana Harp dio la palabra a Miguel Poot, secretario técnico de la Comisión de Cultura del Senado, para que leyera la propuesta Cien mil por la diversidad del arte y la cultura. Proyecto de apoyo a la comunidad artística y cultural de México con motivo de la pandemia del SARS-CoV-2 que considera destinar recursos directos por vía de una convocatoria abierta.

“No requerimos de un censo. El censo de 2020 costó entre 8 mil y 14 mil millones de pesos, cada cédula costó 193 pesos, si nosotros censáramos a los 3 mil 683 artistas nos vendría costando, con un diseño metodológico de sexo, nos estaría costando 600 mil pesos aproximadamente”, detalló Poot.

El senador explicó que la propuesta es brindar un apoyo económico equivalente a dos salarios mínimos mensuales durante un periodo de tres meses para el diseño de una actividad que se desarrollará de manera posterior y bajo nuevas condiciones.

“Dependiendo de la disponibilidad presupuestal, pudiera ser a finales de este semestre o el año que entra. No es un proyecto multianual. Esto solventará una promesa de parte del creador basado en el principio de Contigo en la confianza”, precisó.

El equivalente sería a 7 mil 393 pesos por tres meses, añadió Poot. “Lo que haría en conjunto 22 mil 179 pesos. Si esto lo múltiplo por 2 mil 683 que me parece muy limitado para lo que es la comunidad artística de nuestro país, costaría ahorita 60 millones de pesos”.

No obstante, añadió, la Encuesta Nacional de Ocupación del cuarto trimestre de 2019 registra 351 mil personas artesanas, 16 mil 727 personas dedicadas a las artes visuales y plásticas, 24 mil al patrimonio natural y material, 521 al sector editorial, 109 al diseño y servicios creativos, 344 mil músicos y 15 mil 743 personas de artes escénicas.

“La naturaleza es hacerlo por vía del programa presupuestal que ya tiene la Secretaría de Cultura: E011, que no requiere de llevar a cabo procesos de autorización para la reasignación de recursos, evidentemente, este proyecto se financiaría, en principio, con la disponibilidad presupuestal que tiene la Secretaría”, señaló.

Algunos de los requisitos que contempla la propuesta son documentos oficiales de identificación, el proyecto a desarrollar en tres cuartillas, una carta compromiso y una cuenta bancaria situada en el territorio nacional.

CORRECCIÓN. Como respuesta, Lucina Jiménez aclaró su participación sobre el censo y aceptó analizar la propuesta del Senado en una mesa de trabajo interinstitucional e intersecretarial el próximo 6 de mayo.

“Para lo que se necesita un censo o un sondeo, al menos, es para la definición de una política pública nacional que no puede estar fincada en las cifras que tenemos actualmente y que no cualifican la naturaleza de los procesos”, dijo.

SÍ HAY RECORTE DEL 75 POR CIENTO A ALAS Y RAÍCES, DICEN CREADORES. La instrucción que tenemos es proteger el trabajo y no afectar contratos que ya estaban establecidos y mucho menos cambiar los que ya estaban firmados. Entonces, le llamé (a Frino), le pregunté y me dijo que no hay un recorte del 75 por ciento aplicado a los programas artísticos”, comentó Lucina Jiménez, directora del INBA, sobre el recorte a las actividades y elencos del programa Alas y Raíces.

La funcionaria comentó que la Secretaría de Cultura emitirá un comunicado al respecto. Sin embargo, artistas del movimiento #NoVivimosdelAplauso pidieron que Antonio Rodríguez Frino, responsable de Alas y Raíces, emita una explicación de manera pública.

“Lo que está diciendo Frino es falso porque hay llamadas de su equipo a una multiplicidad de creadores y artistas que se quejado con nosotros (porque) están cancelando contratos ya establecidos. Están confundiendo mucho en este momento cuando la gente está muy angustiada porque no tiene una perspectiva de trabajo”, señaló José Luis Cruz, dramaturgo.

En opinión del también gestor cultural, ese acto demuestra incoherencia. “Me parece muy grave que digan una cosa, que señalen otra y que efectivamente con las acciones nieguen todo lo que están comentando. Ayúdanos a que este hombre aparezca públicamente y lo diga públicamente, y que su equipo no esté haciendo todo lo contrario”, comentó a Lucina Jiménez.