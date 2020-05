Protestan extrabajadores de agencia de viajes en Cancún; exigen liquidación

Un grupo de al menos 30 trabajadores despedidos de la agencia de viajes Best Day protestó afuera de las instalaciones de la empresa, en la avenida Bonampak, toda vez que la empresa se ha negado a liquidarlos conforme a la ley, ofreciéndoles menos de la mitad de lo que les corresponde.

Se estima que al menos 900 personas han sido despedidas, de los que la mayoría sí aceptó la liquidación que les ofrecieron por necesidad, según narraron los inconformes.

“Best Day nos dejó sin IMSS en plena fase 3 de la pandemia”, se quejaba un trabajador por medio de una cartulina. “Best Day, empresa irresponsable. Liquidaciones al 25% no. Best Day no hace las cosas con amor. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, eran otros de los carteles enarbolados por este grupo.

En los dos edificios en Cancún laboran mil 700 de los cerca de 3 mil del total global. Los primeros en ser dados de baja, comentó un trabajador, fueron los choferes, cerca de 200 personas, en tanto que los del call center siguieron laborando desde casa, ganado el 50% del salario, aunque este mes ya redujeron a 200 de los 400 operadores. Lo mismo hicieron con el área de hotelería, tecnología, directivos, quienes todos quedaron a la mitad.

Según comentaron los ex trabajadores del área de call center, todos de forma anónima, a ellos se les notificó vía telefónica, luego de que concluyeran su turno, momento en el que descubrieron que ya les habían revocado todas sus claves al sistema. La explicación es que no hay dinero por la actual pandemia, por lo que prescindían de sus servicios.

A todos se les citó a entregar su equipo. Al acudir, varios indicaron que primero querían hablar con recursos humanos, pero esos fueron sacados a la fuerza de las instalaciones. Al entregar el equipo, no se les devolvió la responsiva que habían firmado, ni se les permitió quedarse con una copia del nuevo oficio que se les hizo signar, por la entrega del equipo, en donde incluso venían varias casillas vacías, para añadir supuestos adeudos en otras áreas, ni se indicaba si el equipo estaba en buen estado. Todavía no los recibía algún gerente, ya que los recibió gente del departamento de sistemas, por lo que no podían aclarar ninguna duda y debían firmar para ser enviados a Recursos Humanos.

Posteriormente, uno por uno pasaron ya con esta área, en donde les hacían firmar su baja, con el pago de 45 días de liquidación, en lugar de los 90 que marca la ley, con un salario inferior al real y que se declaraba al IMSS, sin consideraciones de antigüedad, vacaciones, aguinaldo o cualquier otro concepto. El pago, para quienes aceptaron, sería por transferencia electrónico.

Aunque la mayoría firmó, muchos otros se negaron, exigiendo saber por qué no se les pagaba lo que marca la ley. Se les contestó que debían tener empatía con la empresa, que no tiene más recursos, y que si no estaban conformes, que marcaran por teléfono al departamento jurídico, retirándolos así de las oficinas.

Un grupo de cerca de 60, de los cerca de 200 despedidos, se organizaron por medio de WhatsApp para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, descubriendo allí que solo entregan cinco fichas por día, con gente haciendo cola desde las seis de la mañana. Por ello, llenaron un formulario por vía electrónica, pero hasta la fecha, no han recibido respuesta.

Aunado a la liquidación incompleta, los manifestantes indicaron que en marzo les descontaron entre el 20 y el 50% de su salario, dependiendo se sus ingresos, en tanto que en abril todos ganaron solo el 50%, sin consulta, aviso o firma de papel alguno. Solo se marcó el descuento como goce sin sueldo.

Best Day es una empresa local, fundada por Fernando García Zalvidea, quien falleció en 2013. La empresa quedó en manos de su familia. En enero de este año, fue vendida por 136 millones de dólares al portal argentino Despegar.com, operación que todavía está en proceso.

