Protestas contra cambio climático dejan 47 detenidos en Australia

Al menos 47 personas fueron detenidas en Australia por participar en actos desobediencia civil o perturbar el orden público en el marco de las protestas por la inacción del Gobierno ante la crisis climática, informó la Policía.

Los arrestos sucedieron la víspera en varias ciudades del país durante las protestas organizadas por el grupo medioambientalista Extinction Rebellion, programadas para las próximas dos semanas.

"Sabemos que este grupo particular de manifestantes intentan causar una perturbación significativa a la comunidad y cualquier actividad de esta naturaleza no será tolerada por la Policía", alertó el comisionado asistente de la región metropolitana de Sídney, Mick Willing, en un comunicado.

La Policía del estado Victoria confirmó este martes a Efe que han detenido hasta el momento a diez personas, dos de las cuales han sido acusadas de "obstruir intencionalmente a un socorrista".

Por su parte, la Policía del estado de Nueva Gales del Sur informó en un comunicado de la detención de 30 personas y las autoridades de la ciudad nororiental de Brisbane, capital del estado de Queensland, arrestaron el lunes a otros siete, recoge el canal público ABC.

"Los presuntos delitos cometidos van desde obstruir el tráfico hasta desobedecer una orden razonable", precisó la Policía de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.

Extinction Rebellion ha lanzado un llamamiento a la "rebelión internacional" y prevé que las protestas se extiendan en las próximas dos semanas a Madrid, Ámsterdam, París, Nueva York, Washington y Buenos Aires, entre otras ciudades.

Las protestas continúan este martes en Sídney, donde los manifestantes se congregaron en el Parque Hyde del centro de la urbe con pancartas que instan a las autoridades a "decir la verdad" sobre la crisis climática.

havh