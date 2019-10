Próximo jueves habrá pre dictamen para regulación de cannabis en el Senado

Las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado se declararon en sesión permanente y se comprometieron a que el próximo jueves 17 de octubre, tendrán listo un pre dictamen sobre la regulación recreativa , industrial y medicinal de la cannabis.

Cabe mencionar que el 23 de octubre se vence el plazo que fijó la Corte al Congreso de la Unión para legislar sobre regulación de la cannabis luego de que echó abajo la ley que se aprobó en el 2017 sobre ese tema y que permitía adquirir medicamentos con cannabis a personas con diversas enfermedades.

“Actualmente hay consumo de la cannabis, pero no hay regulación y en México no se da otro grado de utilidad dentro del perfil industrial por ejemplo, y en el caso medicinal lo que se había hecho en el 2017 quedó sin efectos desafortunadamente, se echó abajo la reglamentación respectiva, tenemos que hacer de manera inmediata si no, en el caso de lo medicinal obligamos a que la sociedad desesperada que cree para sus tratamientos esté comprando en lugares poco confiables”, advirtió el presidente de la comisión de salud del Senado, Miguel Angel Navarro

El presidente de la comisión de justicia del Senado, Julio Ramón Menchaca Salazar, consideró que se trata de “entrarle de manera responsable” al tema y regular el uso tanto industrial con el cáñamo, medicinal y lúdico del cannabis.

“No se trata y esto hay que dejarlo muy claro de que el estado mexicano sea un promotor del uso lúdico, se trata de atender el derecho que tienen las personas de tomar decisiones y que tengan la suficiente información para saber el daño que causa el uso lúdico como lo tiene el alcohol, como lo tiene el tabaco, pero ya con reglas del juego perfectamente establecidas”, estableció

Los senadores acordaron que el pre dictamen esté listo el jueves para contar al menos con tres días para analizarlo y hacer propuestas de modificación a fin de discutirlo y en su caso aprobarlo antes del 23 de octubre.