Proyecto Libro Azul reflexiona sobre la vida extraterrestre

La serie dramática que dejó al descubierto situaciones de la NASA y el origen de los “extraterrestres”, Proyecto Libro Azul, concluye con récord de audiencia y aclarando dudas a quienes se han preguntado si hay vida en otro planeta.

Este viernes 4 de octubre, en punto de las 21:00 horas por History concluye la trama que en Estados Unidos alcanzó entre 3 y 4 millones de espectadores, y en México causó un fuerte impacto al hablar a carta abierta de un tema que es del gusto de muchos.

Realizada por A+E Studios y con el ganador del Premio de la Academia y del Globo de Oro, Robert Zemeckis, como productor ejecutivo, esta serie de diez episodios se basó en las verdaderas investigaciones ultrasecretas sobre los objetos voladores no identificados (OVNI) y los fenómenos relacionados, realizados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1952 y 1969.

“Desde un principio estuve fascinado con la idea de ser parte de este proyecto, porque está basado en investigaciones, informes e historias reales y en personas que existieron de verdad. El hecho de que la compañía de Zemeckis esté detrás de su realización también me dio un impulso para afianzar la confianza que tenía en este proyecto, y ciertamente éste era el tipo de personaje que buscaba interpretar, a diferencia de alguien frío y cínico, una persona de familia, cálida y positiva”, cuenta Aidan Gillen, el protagonista de la serie.

“Lo atractivo tiene que ver con la intriga de lo desconocido, con no saber qué son aquellas luces en el cielo, si son naves espaciales o cometas; pero pienso que en una galaxia tan grande como la nuestra, en un universo potencialmente infinito, es casi ridículo suponer que nosotros somos las únicas formas de vida”, concluyó.