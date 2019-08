Proyecto Libro Azul y los secretos de la NASA

Por más de cincuenta años se han llevado a cabo distintas teorías sobre la existencia de objetos no identificados, así como de seres de otro planeta y a propósito de ello llega Proyecto Libro Azul, una miniserie producida por History, que tendrá como estreno un episodio doble este viernes en punto de las 21:00 horas.

La producción está inspirada en un proyecto real y secreto de la Fuerza Aérea estadunidense para investigar OVNIS, el cual se mantuvo bajo resguardo por generaciones, pero la inquietud de algunos expertos fue la que llevó a que salieran a flote dichos documentos e investigaciones.

La serie cuenta con la participación del actor Aidan Gillen, quien es conocido por su personaje en Game of Thrones y encarna al Dr. J. Allen Hynek, un brillante astrofísico que es reclutado para un programa secreto junto al capitán Michael Quinn, interpretado por Michael Malarkey (The Vampire Diaries).

La trama relata la historia que lleva al Dr, Hynek a descubrir la verdad detrás de todo aquello que las fuerzas aéreas resguardaron en un proyecto que parecía “secreto”; sin embargo, poco a poco se dará cuenta de que se encuentra en el centro de un extenso y peligroso encubrimiento, uno que lo pondrá a él y a los más cercanos bajo riesgo.

Cada episodio está basado en archivos de casos reales que combinan teorías OVNI con eventos históricos auténticos que tuvieron lugar en Estados Unidos, como el incidente de Flatwoods Monster que tuvo lugar en West Virginia, el Gorman Dogfight de Fargo, Dakota del Norte, Lubbock Lights de Lubbock, Texas y el incidente OVNI.