Publicarán mañana convocatoria para Educación Media Superior

El próximo domingo se publicará en la prensa y en la página de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) la convocatoria para el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2020.

Javier Olmedo Badía, vocero de la Comipems, detalló que para esta edición se esperan 318 mil 418 solicitudes, ocho mil 259 más que en 2019, es decir, 2.7 por ciento más.

En conferencia de prensa, comentó que de esta cifra, de acuerdo con sus proyecciones, alrededor de 5.51 por ciento o 17 mil 554 no se presentarán al concurso, nueve mil 69 no asistirán y ocho mil 485 no lo podrán hacer debido a que no recibirán su certificado de terminación de secundaria.

Por lo que sólo a unos 300 mil 864 se les tiene garantizado su lugar en una de las nueve instituciones que conforman esta Comisión.

Olmedo Badía recordó que el año pasado 69 mil 459 aspirantes (27.0 por ciento) fueron asignados a su primera opción y 178 mil 271 (69.4 por ciento) a una de sus primeras cinco opciones.

Una premisa esencial del concurso es el respeto absoluto a la decisión de cada uno de los aspirantes. “Nadie puede poner condiciones al número ni al orden de las preferencias de cada aspirante, ni inducirlo u obligarlo a seleccionar una opción que no desee realmente”, argumentó.

Precisó que éste no es un examen de admisión o de selección, sino un concurso de asignación, por lo que no se puede, en ningún caso, hablar de reprobados o rechazados.

Por ello, mencionó para este este domingo la convocatoria estará disponible en la página www.comipems.org.mx y a partir de la próxima semana se iniciará la distribución del instructivo, de manera gratuita, a todos los alumnos de tercero de secundaria de escuelas públicas y privadas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.