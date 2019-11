Puebla recibe al Necaxa y Tijuana se juega su clasificación ante León

Con dos partidos Tijuana-León y Puebla-Necaxa que involucran a tres equipos en zona de liguilla, hoy arranca la última jornada del torneo Apertura 2019 de la Liga MX, cuyos horarios no se modificaron, pese a la petición de algunos equipos para que todos los duelos se efectuaran a la misma hora.

Los Xolos de Tijuana se jugarán el torneo contra León, el equipo fronterizo necesita ganar al conjunto esmeralda, eliminarían de ese modo a Pumas de la UNAM, pero deberán esperar que los Rayados del Monterrey no ganen ante los Rojinegros del Atlas.

León que marcha en cuarta posición con 30 unidades, también con un triunfo podría trepar hasta el segundo lugar, aunque podría ubicarse quinto con un empate o derrota y combinaciones de resultados.

En caso de empate, los tijuanenses dependerían de que tanto Monterrey como Pumas no ganen, y en caso de una derrota los Xolos estarían eliminados de la fase final por el título. El duelo que dirigirá el silbante Roberto García Orozco arranca a las 21:10 en el Estadio Caliente.

En Puebla, con el cuadro camotero ya eliminado y sin ninguna aspiración en esta campaña, recibe a los Rayos del Necaxa, que intentarán amarrar el subliderato general de la tabla en su visita a la Angelópolis para el partido que arranca a las 19.00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Rayos tiene 31 unidades y para asegurar el subliderato sólo le valdrá el triunfo, de lo contrario clubes como León (30), Tigres UANL (29) y Querétaro (28) podrían arrebatarle dicha posición.