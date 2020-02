Puentes, carnavales y música electrónica

La comunidad turística nacional confía en que el secretario Miguel Torruco logre convencer al presidente López Obrador de que los puentes son benéficos y no representan un obstáculo para la educación cívica en el país. O sea que se pueden tener ambas opciones: los puentes que animan la vida económica de los destinos turísticos y actividades escolares tendientes a que los alumnos conozcan la historia patria. Hay confianza porque los datos son contundentes. En el puente de los primeros tres días de febrero se registró una derrama de 4 mil millones de pesos que le cayeron de maravilla a las familias mexicanas vinculadas al turismo.

Lo importante, me parece, es no plantear el tema como un desafío al Presidente, como una cuestión de poder, porque entonces no habrá vuelta atrás, sino como una decisión que ha dado buenos resultados y por lo tanto no conviene cambiar. Hay un punto importante, la idea de los puentes no es de administraciones anteriores, sino de ésta, de la 4T.

CARNAVAL CONURBADO. Los carnavales están por comenzar. Los más conocidos, Veracruz y Mazatlán, ya están listos para darle gusto al cuerpo previo a la Cuaresma. Hay por todo el país opciones atractivas. Una nueva es el Carnaval Conurbado de Tamaulipas que congrega a tres municipios: Tampico, Madero y Altamira, que conjuntarán esfuerzos para tener una fiesta más grande del 21 al 23 de febrero. Hay un elenco imperdible que incluye a los Kumbia Kings, la Arrolladora Banda Limón y la siempre controvertida Alejandra Guzmán.

MÚSICA ELECTRÓNICA. En el marco del 50 aniversario de Cancún, del 3 al 9 de agosto se llevará a cabo Cancun Music Week, la Primera Conferencia Internacional de Música Electrónica en la que se presentarán experiencias exclusivas y fiestas amenizadas con reconocidos DJ’s en el hotel Breathless Riviera Cancún Resort & Spa.

Cancún Music Week, evento organizado por XKYY Entertainment que tiene como objetivo consolidarse como un referente musical en el Caribe mexicano, será el punto de encuentro de profesionales de la industria que presentarán clases magistrales, conferencias, exposiciones, sesiones de networking con agencias, sellos discográficos y artistas independientes.

MÉRIDA, LISTA. Avanzan en Mérida los preparativos para el Tianguis Turístico 2020 que recibirá en el Centro de Convenciones de la capital yucateca a la comunidad turística nacional. Será excelente opción para mostrar al mundo atractivos como 191 zonas arqueológicas, 1,386 museos y 121 Pueblos Mágicos. Será una buena oportunidad para debatir sobre el estado que guarda la actividad en el país y su proyección para lo que resta del sexenio. Protagonista central del evento, por tratarse de Yucatán, será el ambicioso proyecto del Tren Maya.

