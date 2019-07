Puerto Rico: Exigen la salida inmediata de Rosselló

Una huelga general y manifestación masiva exigen su renuncia a raíz de un chat lleno de insultos sexistas y homofóbicos. El dirigente no se presentará a la reelección, pero no piensa dimitir.

Decenas de miles de manifestantes, encabezados por artistas y deportistas portorriqueños, exigieron este lunes la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, por el escándalo político desatado por su implicación en un chat privado donde lanzaba insultos sexistas y homofóbicos junto a sus íntimos del gobierno.

Aunque las protestas llevan ya una semana repitiéndose en San Juan, la capital, la del lunes fue especialmente masiva, coincidiendo con una huelga general. La fecha estaba marcada en rojo en el calendario boricua, tanto, que ni unas lluvias torrenciales en la mañana ni un posterior calor sofocante desanimaron a los manifestantes.

En la marcha participaron algunos de los artistas más reconocidos de Puerto Rico, como Ricky Martin, que figura entre los insultados en el chat, el reguetonero Bad Bunny, el rapero Residente o la cantante pop Olga Tañón. De hecho, muchos de ellos participaron en la convocatoria, y con el paso de los días se han convertido en líderes de las protestas contra Rosselló.

Martin, por ejemplo, aseguró que “el Pueblo habla” y advirtió a Rosselló que en la isla “no queremos dictadores”. Residente (exintegrante de Calle 13) dijo que lo ocurrido ayer “es muy bonito” y advirtió que las protestas continuarán hasta que renuncie el gobernador. Además, destacó la unidad del pueblo y el hecho de que no hay partidos políticos en las marchas.

“¿DÓNDE ESTÁS?”. La protesta llegó hasta La Fortaleza, la sede del gobierno portorriqueño y residencia oficial del gobernador, donde clamaron: “Dónde está Ricky, Ricky no está aquí, Ricky está vendiendo lo que queda del país”, un lema que se ha hecho popular en esta protesta, en referencia a las enormes dificultades económicas que ha atravesado la isla en los últimos años.

“El target no es la Policía, no es la prensa, es Rosselló”, decía una de las pancartas, mientras otra le preguntaba al gobernador “¿Quieres salir de buenas o a cañonazos?”. Rodeada por policía que vigilaba La Fortaleza, la concentración mantuvo un carácter pacífico mientras el número de manifestantes crecía —y crece— sin parar.

NO DEJARÁ EL CARGO. Este domingo, Rosselló dio un mensaje al país a través de Facebook Live en el que anunció que no se presentará a la reelección a finales de 2020 y que renuncia a su cargo como presidente de su partido, el Partido Nuevo Demócrata. Sin embargo, el gobernador insistió que, pese a la presión, no abandonará el cargo, aunque aceptó que puede enfrentar un proceso de juicio político que desemboque en su destitución.