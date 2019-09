Putin , Erdogan y Rohaní comienzan con diferencias cumbre sobre Siria

Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; Rusia, Vladímir Putin, e Irán, Hasan Rohaní, mostraron hoy claras diferencias sobre el conflicto de Siria al inicio de su cumbre, aunque se comprometieron a redoblar sus esfuerzos para hallar una solución negociada a la guerra civil.



La actual cumbre es la quinta reunión trilateral entre Erdogan, Rohaní y Putin desde que se encontraran por primera vez en otoño de 2017 en la capital de Kazajistán para negociar una solución al conflicto sirio, por lo que este formato se conoce como "el proceso de Astaná".



"Creo que el proceso de Astaná ganará un nuevo impulso con esta cumbre", declaró Erdogan en una comparecencia conjunta, transmitida en directo por la cadena CNNTürk, antes de comenzar la trilateral.



Moscú y Teherán apoyan al Gobierno de Bashar al Asad en este conflicto, mientras que Ankara respalda a milicias alzadas en armas contra el régimen.



Erdogan subrayó que durante la reunión iba a revisar con sus interlocutores los planes de Turquía de controlar una franja en el norte de Siria al este del río Éufrates, actualmente en manos de las milicias kurdo-sirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG).



Los planes turcos para hacerse con dicho territorio se negocian con Estados Unidos, que apoya a esas milicias consideradas por Ankara como "terroristas".



En su alocución previa a la reunión, Rohani dejó entrever cierta oposición al plan turco, al subrayar que "la soberanía de Siria debería restablecerse al este del Éufrates al igual que en las demás regiones".



Criticó la "presencia ilegítima" de las tropas estadounidenses en esta zona y añadió que habían "mentido" al prometer retirar sus fuerzas.



Putin hizo una crítica velada a los planes de su anfitrión, al señalar que "la situación en el noreste de Siria también es preocupante: no se puede aceptar una división de Siria en zonas de influencia".



Pero el asunto más destacado de la reunión de hoy serán los combates entre tropas regulares sirias y milicias islamistas en Idlib, último bastión opositor al régimen, subrayaron los tres mandatarios.



Rohaní insistió que "los terroristas no deberían usar civiles como escudos humanos" y lamentó que el acuerdo para reducir las tensiones en la región, acordado en la última cumbre, no hubiera podido aplicarse.