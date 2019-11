Putin espera que las luchas internas en EU dejen de influir en relaciones

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó hoy su deseo de que las "luchas internas" entre republicanos y demócratas en Estados Unidos dejen de influir algún día en las relaciones entre los dos países, y sugirió estar contento de que el foco de la atención haya girado ahora hacia Ucrania.



"Gracias a dios, nadie nos acusa ya de interferencia en las elecciones de EEUU, ahora acusan a Ucrania. Dejemos que resuelvan esta cuestión entre ellos", señaló Putin en el foro de inversión anual "Rusia llama" que organiza el banco VTB.



Putin se refería a la investigación de la Cámara baja de EEUU para determinar si el presidente de ese país, Donald Trump, bloqueó intencionadamente la entrega de ayuda militar por 400 millones de dólares a Ucrania para obtener a cambio una investigación de Kiev sobre el exvicepresidente y potencial rival demócrata Joe Biden en los comicios de 2020 y los negocios de su hijo Hunter en ese país.



El presidente ruso ha reiterado en varias ocasiones que los demócratas utilizan "cualquier pretexto para atacar a Trump" y este miércoles dijo que "el factor de la lucha política interna en EEUU todavía afecta a las relaciones" bilaterales.



Rusia espera que "que eso deje de pasar algún día", añadió, y recalcó que Moscú "está lista" para reactivar las relaciones entre ambos países, que tienen "muchos intereses comunes", y "Estados Unidos es un gran país" que "siempre hemos tratado con respeto".



Igualmente dijo que EEUU tendrá que cambiar la naturaleza de su relación con los aliados de la OTAN, ya que las premisas del "paraguas" de protección de Washington contra la amenaza rusa ya no funcionan, entre otras cosas porque Rusia "no va a atacar a nadie".



"Todos entienden muy bien que Rusia no va a atacar a nadie", dijo Putin, quien sostuvo que la "amenaza rusa es un invento" de aquellos que quieren sacar provecho de este "mito".



El mandatario ruso también reiteró que está interesado en la preservación de la Unión Europea e indicó que observa "con preocupación lo que allí ocurre" con el "brexit".



"Gran parte de nuestras reservas de divisas están nominadas en euros. Pese a la caída del intercambio comercial después de diversas decisiones sancionadoras -ahora es de cerca de 300.000 millones, y era de 450.000 millones-, está subiendo", dijo.



Agregó que la UE es el principal socio comercial de Rusia y que por eso Moscú está interesada en que todo se conserve y funcione eficazmente".



Asimismo, no descartó que otros países sigan el ejemplo del Reino Unido, pues sostuvo que "hacia el año 2028 algunos países de Europa del Este alcanzarán un nivel de desarrollo tal que ya no recibirán ayudas del presupuesto europeo, sino que tendrán que pagar como lo hacía y lo hace hasta ahora el Reino Unido".



"Y no estoy seguro de que allí no surjan las mismas ideas que hay hoy en el Reino Unido", apuntó el jefe del Kremlin.



Expresó que no sabe si se lograra preservar la UE en su forma actual y señaló que los líderes europeos barajan distintos escenarios para conseguir "formas más estables de integración".



"No sé si lo conseguirán. En todo caso, quiero desearles éxitos", señaló.