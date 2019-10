Putin llama a evitar acciones que obstruyan el arreglo pacífico en Siria

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy a evitar acciones que obstruyan el arreglo pacífico en Siria al convocar al Consejo de Seguridad de Rusia debido a la escalada de tensiones el país árabe.



"Se destacó que en esta etapa todos deben evitar acciones que puedan suponer un obstáculo para el arreglo pacífico en Siria", informó Dmitri Peskov, portavoz presidencial.



Putin abordó "en detalle" con los principales miembros del Gobierno ruso la situación en Siria, en particular en el noreste del país, y también el inicio de las labores del comité constitucional.



Este asunto también fue tratado hoy por teléfono por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, con su colega turco, Mevlut Cavusoglu, según informó la Cancillería.



Peskov también reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no informó al Kremlin sobre sus planes de ordenar la retirada de las tropas norteamericanas del norte de Siria.



"En su momento ya hubo diversas declaraciones sobre la retirada de tropas de diferentes partes del mundo que después no se confirmaron", explicó.



Tras conocerse el repliegue estadounidense, Turquía confirmó su intención de intervenir contra las milicias kurdosirias (YPG), aliadas de Washington en la lucha contra el yihadista Estado Islámico, pero que Ankara considera terroristas.



"Podemos entrar (en territorio sirio) de repente por la noche, porque no podemos aceptar la amenaza de organizaciones terroristas a nuestro país", aseguró Recep Tayyip Erdogan, presidente turco.



En sus últimas reuniones con Erdogan, Putin se mostró comprensivo con la aspiración turca de garantizar su seguridad en la frontera con Siria e incluso apoyó la creación de una zona de seguridad turco-estadounidense en el noreste del país árabe.



Con todo, ha llamado a Ankara a respetar la integridad territorial y la soberanía sirias, y también ha exhortado a los kurdos a entablar un diálogo con Damasco.



Lavrov, que se encuentra de visita en Irak, se reunió con el líder de la región septentrional autónoma del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani.