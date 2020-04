Putin propone un recorte de al menos 10 millones de barriles y el precio se dispara

Rusia está lista para aunar esfuerzos con otras naciones para reducir conjuntamente la producción de petróleo en unos 10 millones de barriles al día, anunció este viernes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una reunión por videoconferencia sobre la situación de los mercados mundiales de energía.

"Ustedes saben que estamos en contacto cercano con nuestros socios en Arabia Saudita. Recientemente tuve una conversación con el presidente de Estados Unidos. Todos estamos preocupados por la situación actual, todos estamos interesados en acciones conjuntas y, quiero enfatizar esto, en acciones coordinadas, para garantizar la estabilidad del mercado a largo plazo", declaró el presidente ruso.

Según estimó el mandatario, el volumen de producción de petróleo debería reducirse en unos 10 millones de barriles al día —"un poco menos, tal vez un poco más"— con respecto al nivel del primer trimestre de 2020.

REDUCCIÓN DURANTE LOS “PRÓXIMOS MESES”. Esta evaluación del nivel necesario de reducción de la producción petrolera fue apoyada por el ministro de Energía de Rusia, Alexánder Nóvak. Según consideró, debería mantenerse el nivel reducido durante "los próximos meses" y comenzar a aumentarlo gradualmente a medida que se recuperen la economía mundial y la demanda.

Asimismo, agregó que para el próximo lunes, 6 de abril, los ministros de Energía de los países miembros de la OPEP+ tienen programado de forma preliminar mantener una conferencia telefónica.

“CÓMODOS CON 42 DÓLARES EL BARRIL”. Putin aseguró ayer que Rusia "siempre ha abogado y está abogando por la estabilidad a largo plazo del mercado petrolero", teniendo en cuenta los intereses tanto de los productores como de los consumidores.

Moscú no ve razonable fijar los precios del petróleo ni demasiado altos ni demasiado bajos, dijo Putin que calificó esta postura de "comprensible", ya que el presupuesto ruso se calcula en torno a una tasa de 42 dólares por barril, cifra alrededor de la cual —dijo— "nos sentimos bastante cómodos".

NOSOTROS NO FUIMOS. Según asegura Putin, Rusia no fue la que hizo fracasar la reunión de la OPEP, sino que propuso extender el acuerdo OPEP+ y la delegación saudí no aceptó.

Luego de señalar que la coyuntura actual está asociada, principalmente, con la pandemia del coronavirus, que provocó la disminución de la demanda, recordó la “culpabilidad” de Riad.

"La segunda razón del colapso de los precios es la retirada de nuestros socios de Arabia Saudita del acuerdo de la OPEP+, su aumento de la producción y el anuncio simultáneo de su disposición a ofrecer descuentos", declaró.

"Todo esto es comprensible, ya que aparentemente se debe a los intentos de nuestros socios de Arabia Saudita de deshacerse de los competidores que producen el llamado petróleo de esquisto", indicó el presidente ruso en alusión a Estados Unidos, aclarando que, para hacerlo, "el precio debe ser inferior a los 40 dólares por barril".

En cualquier caso, dijo en son de paz, Putin recalcó la necesidad de aunar esfuerzos "para equilibrar el mercado y reducir la producción como resultado de estos esfuerzos coordinados". En este sentido, dijo que las autoridades rusas están listas "para acuerdos" tanto con socios en el marco de OPEP+, como con Washington, de quien el mandatario ruso espera que también acepte una reducción de la extracción de petróleo estadunidense.