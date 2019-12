Que AMLO no se meta en asuntos internos, exige Longaric

La ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, dijo en una entrevista publicada este sábado por el periódico español El País, que México debería de mantenerse lejos de los asuntos internos de Bolivia, después de la caída en noviembre pasado del gobierno socialista que encabezaba Evo Morales.

Ahora, Bolivia y México se encuentran en una disputa diplomática por la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo a aliados del expresidente Morales, quien renunció ante las presiones de las Fuerzas Armadas tras la polémica elección presidencial con la que buscaba seguir en el poder.

“Pedimos simplemente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no se inmiscuya más en nuestros asuntos internos y que respete la soberanía boliviana”, dijo Longaric al agregar que “Bolivia no es una colonia de México”.

Asimismo, dijo que España empezó a apoyar las causas que van contra la democracia boliviana y eso no se permitirá.

Interrogada sobre si el presidente López Obrador tiene el derecho de cuestionar las decisiones del pueblo boliviano, la ministra de exteriores de Bolivia aseguró que “los intereses de Bolivia no pasan por los del presidente de otro país, que lo único que quiere en este momento es beneficiar políticamente a su socio, a su acólito”, dijo.