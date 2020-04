¿Qué debe hacer un veterinario ante la sospecha de que tiene un animal afectado por COVID-19?

En medio de toda esta parálisis causada por la endemoniada pandemia, se da que tocaba llevar a cabo en este abril la hasta entonces in-to-ca-ble Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica, que aunque es un ejercicio que pudiera aguantar en perros y gatos vacunados de forma constante, por más técnica rebaño que me aleguen no será lo mismo para los nacidos a fines del 2019 y que andarán por los 6 meses de edad. Se trata de una situación doblemente alarmante por los sofocantes calores que se están dejando sentir, así que ojalá que en la parte del año que se ocupaba para su reforzamiento se reinicie, más bueno sería también que el Sector Salud emitiera información que nos tranquilizara, sin confiarse en que a México se le reconoció por estar libre de rabia, pero ¡OJO!, sólo de la humana por contagio canino.

Tras la confirmación de que una tigresa malaya habitante del Bronx Zoo de NY había contraído la Covid-19 presumiblemente por contagio humano, se cuestionó la condición en que pudieran estar guardando los ejemplares encerrados (y ahora de pilón aislados) en zoológicos, levantándose voces de preocupacón por todo el mundo y, aunque personalmente estoy convencida de que estarán manejando el tema con suma precaución, no dejan de preocupar las instituciones carentes de recursos que por lo mismo no estén siguiendo rígidamente los protocolos sanitarios, incluso sin poder prescindir de personal especializado enfermo pero asintomático.

Dado lo anterior, y pese a que el bicho no se ha ensañado con los animales no humanos, me di a la tarea de consultar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para saber qué habían dispuesto al respecto, ya que aunque su objeto es mantener y mejorar el estatus zoosanitario del país a través de la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan al sector acuícola, pecuario y pesquero, puede activar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal conformado por especialistas y técnicos altamente capacitados para el manejo de enfermedades infecciosas, que además tienen facultad para intervenir y “hacer uso de otras medidas de bioseguridad y de biocontención, si su análisis de riesgo se los indica”.

La respuesta fue en general para todo manejo de animales y no específicamente sobre la fauna cautiva, al tratarse de materia sanitaria que aplica por igual. Asimismo, me detallaron haber emitido desde la Dirección General de Salud Animal un comunicado dirigido a los Médicos Veterinarios (a través de sus organizaciones), con referencia puntual a la situación sanitaria de la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Ello, con el fin de que orienten a sus clientes para que cuando tengan contacto con sus animales, a fin de protegerlos, siempre se laven las manos antes y después de tocarlos o de haber interactuado con sus pertenencias y espacio de convivencia, que al igual deberán ser higienizados. Que de ser el caso, que un animal conviva con un enfermo asintomático, se integre el comentario a su historia clínica y se limiten los abrazos, caricias, besos, las lamidas y se evite compartirles comida, pero, que de resultar que ese humano presenta francamente la enfermedad, será preferible que no se interactúe con el animal o al no haber de otra, hacerlo portando mascarillas o cubrebocanariz para evitar sorpresas. Que si se percibe que un perro o gato desarrolla una enfermedad atípica, (no específicaron si respiratoria), máxime teniendo contacto con humano infectado, se contacte de inmediato al MV que lo atiende para certificar si es o no positivo al Covid-19. Si lo es, se procederá a notificarlo al Senasica a través de la “Comisión México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los Animales (CPA)”, que solamente atenderá reportes en los que existan antecedentes que lo ameriten, para lo cual, los MV colectarán “muestras de hisopados nasofaríngeos profundos” que refrigerará en espera de la llegada de “personal oficial” que las traslade a su laboratorio de alta seguridad o si el animal está hospitalizado, ellos directamente tomarán la muestra. Para cumplimiento de lo anterior pusieron a disposición de los profesionales de salud animal el teléfono 800 751 2100 y también la posibilidad de descargar la aplicación “AVISE” para hacer la notificación oficial desde el móvil. Para esto...

No omitieron recordar la necesidad de fortalecer la higiene de los consultorios con medidas de bioseguridad, esto es, limitando áreas limpias, áreas grises y áreas sucias, controlando ingresos y usando tapetes sanitarios y equipos especiales de protección personal.

