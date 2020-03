¿Qué es la COVID-19?

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA COVID-19?

► Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

► Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

¿CÓMO SE PROPAGA?

► La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

► Lávese las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón para matar los virus que pueda haber en sus manos.

► Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.

► Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca.

► Tanto usted como las personas a su alrededor deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar.

► Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre (37.3 grados), tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación.

¿ES POSIBLE CONTAGIARSE DE COVID-19 POR CONTACTO CON LAS HECES DE UNA PERSONA INFECTADA?

► El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces.

¿DEBO LLEVAR MASCARILLA PARA PROTEGERME?

► Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas desechables sólo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta también que, si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla.

¿QUIÉN CORRE RIESGO DE DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD GRAVE?

► Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿EXISTE ALGUNA VACUNA, MEDICAMENTO O TRATAMIENTO PARA LA COVID-19?

► Todavía no. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas.

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS EN UNA SUPERFICIE?

► No se sabe con certeza, pero estudios realizados indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

¿CUÁNTO DURA EL PERIODO DE INCUBACIÓN DE LA COVID-19?

► El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.