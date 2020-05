“Que la pandemia nos haga más solidarios, agradecidos y científicos”

Ser solidarios y científicos, entender que somos frágiles, valorar las cosas sencillas, y disfrutar más la vida y quejarnos menos, fueron algunas de las reflexiones que desarrolló el filósofo y escritor Fernando Savater (España, 1947) ayer durante la conferencia virtual Apuntes sobre la pandemia: solidaridad y la ciencia, organizada por el Hay Festival.

El autor de La peor parte. Memorias de amor y Ética para Amador inició hablando de las enmiendas que podemos hacer como seres humanos una vez que concluya el confinamiento.

“Alguna enmienda podría ser el orden de las prioridades que teníamos en la vida, quizá dábamos mucha importancia a cosas que tienen menos: el dinero, el prestigio, queremos ser más importantes que los demás, en fin; como nosotros vemos que los otros le dan importancia también nosotros nos empeñamos en dársela”, comentó.

En cambio, hay cosas sencillas y elementales, agregó Savater.

“La ternura de una caricia, la ternura del calor humano del otro, una palabra amable, un chiste contado a tiempo, el afecto, la conversación. Todas esas cosas creo que ahora las vamos a valorar más y, por supuesto, los paseos: un paseo al borde del mar o del campo, o simplemente un paseo con los amigos por la ciudad, una bebida en compañía agradable es una excelente cosa”, opinó.

Fernando Savater resaltó el aprendizaje sobre la fragilidad humana que nos dejará la pandemia de la COVID-19.

“Aprenderemos hasta qué punto es importante nuestra semejanza con los otros, somos semejantes sobre todo en la vulnerabilidad, en la posibilidad de sufrir, de estropearnos. Somos frágiles, somos un mecanismo muy ingenioso, inteligente con grandes posibilidades, pero frágil y que se estropea con facilidad”, dijo.

Desde Sevilla, España, el filósofo y Premio Anagrama señaló que esa vulnerabilidad humana debe generar simpatía, o bien, proximidad con los otros.

“La sociedad es el instrumento que tenemos que impulsar contra nuestra vulnerabilidad. En sociedad nos defendemos mejor, por lo tanto, no se trata de que seamos sociables o apreciemos a los demás, sino fijarnos hasta qué punto es importante la sociabilidad. Las epidemias son enfermedades sociales y, por eso, para cortarlas hay que separarnos”, explicó.

Aunada a la solidaridad, Savater comentó que la justicia es otro elemento que hace más seguras, cómodas y agradables a las sociedades.

“La solidaridad convierte a una muchedumbre en una auténtica sociedad humana. Las muchedumbres son algo muy peligroso que van en desbandada en donde cada uno se dedica a sí mismo, se dejan asustar, arrollan, atropellan y patean a los que cruzan por medio. La muchedumbre es muy insegura, en cambio, las sociedades son seguras, positivas, nos ayudan a vivir, nos ofrecen lo mejor que necesitamos para la vida”, destacó.

VIVIR CON CIENCIA. La actual pandemia de la COVID-19 se combate con ciencia, aseguró Fernando Savater.

“No podemos sobrevivir sin conocimiento, sin ciencia. Hay gente que está diciendo que esto es una guerra y tienen que aplicar un método de guerra. Ésos son los políticos que quieren siempre estar empezando un estado de guerra para ver si ellos se engrandecen como grandes generales o campeones. Esto no es una guerra, esto es un peligro colectivo”, aseveró.

Existen peligros colectivos que no tienen nada de bélicos, dijo. Ejemplo de ellos son los terremotos y las inundaciones.

“Las guerras dependen de una maldad, de unos enemigos, de adversarios; aquí no hay adversarios, nos enfrentamos a algo que no tiene ningún tipo de aprecio ni desprecio por nosotros, en lo que sigue un proceso natural. La naturaleza es un mecanismo admirable pero implacable, en la naturaleza no vamos a encontrar piedad, nada tortura a los seres como los propios procesos naturales”, señaló.

Por eso, Savater expresó que los peligros naturales se combaten con ciencia y añadió que la vida se vive con un propósito, eligiendo opciones basadas en el conocimiento.

“Hay que escuchar a los científicos y a las personas que conocen, a las personas que no nos van a poner a sacar los cañones a la calle, sino que nos van a dar soluciones y remedios, soluciones no basadas en estampitas mágicas ni en remedios sacados de un médico brujo, sino de la ciencia, del conocimiento, de la experiencia y de las pruebas”, dijo.

El filósofo Fernando Savater comentó que de todos los males puede sacarse algo positivo.

“Hay que sacar provecho, siempre tenemos libros que no hemos tenido tiempo para leer porque estamos ocupados ganando dinero. Ahora tenemos tiempo para leer, para ver esas viejas películas que tenemos olvidadas pero que nos gustaron tanto en su momento”, externó.

Por último el autor habló de la necesidad de desarrollar la virtud del agradecimiento y gratitud.

“La gratitud a los demás que son como nosotros, vulnerables. El agradecimiento es una virtud que puede crecer en el encierro, podemos ser encerrados pero agradecidos. A quejarnos menos y a disfrutar más en compañía y complicidad con los demás”, finalizó.