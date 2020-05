¿Qué la pasó a las abejas?: Un gritó de ayuda a un país dormido

“Nosotros somos mayas, pero necesitamos que nos vean como personas”, palabras del señor Gustavo Huchin, bajito, de prominente bigote, cabello blanco, de ojos cansados, pero voz firme. Don Gustavo cuenta su lucha contra la indiferencia de un país que lo ha condenado al olvido.

¿Qué les pasó a las abejas? documenta la lucha de la comunidad apicultora de Hopelchén, Campeche, a través de Gustavo Huichín y Leydi Pech, en contra de Monsanto, compañía pionera en la manipulación genética de semillas, quienes, desde 2012, se han asentado en la frontera de Campeche y Yucatán para plantar soya transgénica. Sin embargo, este proceso ha transformado el entorno. La tala indiscriminada y el uso sin escrúpulos de pesticidas, condenó a la muerte a millones de abejas, fuente de sustento para toda la comunidad maya que ahí habita.

En entrevista con Crónica, la codirectora del documental Adriana Otero Puerto, cuenta cómo se unió a la lucha de la comunidad de Hopelchén y el reto que implicó una idea de este calibre.

“Yo me enteró del caso a través de las redes sociales, de notas y las firmas de Change.org. (La petición consiguió 74 mil 806 firmas). Me sorprendió primero por mi ignorancia hacía lo que estaba sucediendo, ese fue el primer gancho hacía la historia. En esta búsqueda de más información es donde me encuentro con Robin, que ya estaba trabajando con las comunidades mayas. Platicamos, le conté sobre mis trabajos anteriores y me di cuenta de que él también quería mostrar este proceso de cómo las comunidades mayas estaban peleando con una trasnacional del tamaño de Monsanto”, expresó la cineasta.

Conscientes de los efectos que tiene la muerte de estos insectos en el medio ambiente y en la preservación de la biodiversidad, las comunidades mayas —lideradas por Gustavo Huchin y Leydi Pech, protagonistas del documental— enfrentaron a las autoridades y a las comunidades menonitas vecinas para detener la siembra de semillas transgénicas en su territorio. En su lucha se evidencian los contrastes entre los métodos tradicionales, sustentables y respetuosos del ecosistema, y el trabajo industrial que amenaza con modificar la vida como la conocemos hasta ahora.

Lo anterior a se suma al hecho de que, en noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas para prohibir la siembra de esta soya mientras se hacía una consulta indígena (la cual debió haber sido previa), pero aun así se sigue sembrando soya transgénica sin que las autoridades hagan nada.

Una de las mayores virtudes del documental es alertar al espectador sobre un problema de tan vital importancia, mostrando de primera mano los testimonios de la gente que padece los estragos del deterioro de su entorno y dejando que los hechos por sí mismos hablen. A través de cada diálogo es tangible la desesperación de una comunidad entera y su lucha por sobrevivir.

“Ante esta muerte masiva de abejas que se había registrado se empiezan a descubrir otras afectaciones como la deforestación, como el uso excesivo de plaguicidas, de fumigaciones aéreas que vienen con este modelo de apicultura, con este ‘modelo de desarrollo’ y a grosso modo es lo que cuenta el documental”, dijo.

“Desde un principio tenía en mente que la película tenía que mover algo en la audiencia, desde tener una mayor consciencia sobre el cuidado de las abejas o involucrarte directamente sobre la lucha y que nos ayuden así a presionar a las autoridades, ese era nuestro principal objetivo. La película se estrenó el año pasado y las proyecciones que hemos tenido se siente que la gente se interesa y en verdad se quieren inmiscuir para ayudar a la gente”, enfatizó.

Al final, los realizadores apelan al poder que tiene el cine para llegar a conectar con la sociedad desde su lado más consciente: “Eso es lo que queremos, que el documental llegue a las autoridades y que realmente haya un cambio, que se prohíban las fumigaciones aéreas, y evitar los pesticidas que matan a las abejas. Que se cuiden los derechos de las comunidades indígenas que han sido transgredidos”, declaró Adriana.

“El gobierno tiene la oportunidad histórica de salvaguardar y proteger la selva y los conocimientos de la biodiversidad que en ella habita. De no repetir lo que hicieron los gobiernos anteriores: abrir candados a todas esas empresas y proyectos de mal llamado desarrollo, de hacer valer los derechos del pueblo indígena apegado a lo que se ha comprometido con los tratados internacionales en cuanto a protección al medio ambiente sano y a los derechos humanos. No lo digo yo, sino las comunidades”, concluyó.

¿Qué les pasó a las abejas? forma parte de la cartelera del festival Ambulante En Casa 2020 y estará disponible en la plataforma hasta el 28 de mayo.