Que no aumenta aguinaldo a senadores y diputados

A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado no tendrá incrementos en aguinaldos y dietas para los legisladores, pues se mantendrá la política de austeridad y recorte al gasto, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

“No habrá aumento a dietas, a aguinaldos, no habrá aumentos de ninguna especie al Senado de la República y a los senadores en lo particular”, aseveró.

Ello luego de conocerse que los diputados se aprobaron un aumento hasta del 50% en su dieta y aguinaldo, lo que llevará a que cada legislador reciba hasta 328 mil pesos este diciembre como parte de estas prestaciones.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que es falso que los legisladores federales hayan aprobado un incremento en el aguinaldo para el año 2020.

“Es completamente FALSO que @Mx_Diputados se aumentará el aguinaldo. La remuneración anual total 2020 será de $1,148,447 vs $1,145,745 de 2019, -3.2% real”, escribió en su cuenta de Twitter.

“El aguinaldo por ley son 40 días incluido el ISR correspondiente, ingreso que se acumula y grava en la declaración anual”, agregó en su mensaje.

Delgado publicó también una tabla comparativa con los ingresos de los diputados en 2019 y 2020 y otros rubros, luego de una versión periodística sobre que los legisladores se autoaprobaron un aumento de aguinaldo de 40 a 60 días.

Choque de TRENES. Pero ésta no es la única diferencia que ha surgido en los últimos meses entre ambas Cámaras. De hecho, las divergencias se han agudizado desde la discusión del Paquete Presupuestal donde el Senado le enmendó la plana a la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos e impidió que se legalizarán los autos chocolates o de procedencia ilegal como pretendía Morena en San Lázaro y el aumento de las tarifas del agua a productores agrícolas.

Ahora la Cámara de Diputados redujo la dieta de los senadores en el Presupuesto de Egresos, de 105 mil a 75 mil pesos, lo que ha generado molestia en la Cámara alta.