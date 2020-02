Que no se diga que hay mano negra en el movimiento feminista: Lagarde

“¡Digámoslo ya! Nuestro país da vergüenza. Da vergüenza el maltrato a las niñas, a las mujeres”, expresó la feminista Marcela Lagarde, quien pidió a las jóvenes que seguir manifestándose en las calles para erradicar el feminicidio.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrdor) dijo que antes no se hacía nada en contra del feminicidio. No puede ser, no puede ser que nos diga eso, porque, además, sí hemos fallado un poco.

“No vengan a decirnos, ni siquiera muy tempranito, que vamos a cambiar la moral y que vamos hacer buenas costumbres, es al revés: Primero las costumbres y de ahí se desprenderá una etnia para vivir conforme a la igualdad, desarrollo de cada quien. Eso es lo que queremos desde el feminismo", sostuvo la antropóloga.

“Que no se nos diga que hay mano negra en el movimiento feminista en México”, “Que sería de las mujeres víctimas de feminicidio sin la voz de otras mujeres exigiendo justicia, añadió durante su ponencia, “La Violencia Feminicida y el Feminicidio”, organizado por el INE, donde reconoció que el Estado mexicano es parte de esta violencia feminicida, al tolerar ese flagelo.

“No soportamos a los machos, queremos hombres comprometidos con la causa y la convivencia pacífica y el respeto a mujeres y niñas. Queremos hombres que dejen de ser violentos, anotó en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) y reprobó la sociedad patriarcal insensible.

Luego de reprobar el asesinato de Fátima, la consejera electoral Dania Paola Ravel detalló que de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 976 presuntos delitos de feminicidio.

Y con cifras de la investigadora María Salguero, creadora del mapa nacional de feminicidios en México, en lo que va de 2020 han sido asesinadas 102 mujeres y niñas. Los estados donde se registraron los mayores casos son Veracruz, con 157, y Estado de México, con 122.

En tanto, los municipios donde se presentan los mayores casos son Monterrey, Culiacán, Iztapalapa, San Luis Potosí y Tijuana, añadió al recordar que el feminicidio “implica que se asesinen a niñas y mujeres por el simple hecho de ser mujeres".

El feminicidio, enfatizó Ravel Cuevas, "no se refiere a los crímenes contra las mujeres, no es homicidio, pero en femenino, el feminicidio es la expresión máxima de una sociedad organizada y fundamentada en valores patriarcales. Esta palabra que hoy todavía da miedo, que todavía genera sospechas”.

“Creímos en Adam Smith cuando habló de la mano invisible del mercado, de (Carlos) Marx cuando habló del fantasma del comunismo, pero aún se ponen en duda y se cuestiona cuando las feministas señalamos la existencia del patriarcado. ¿Acaso no lo siente, acaso no lo viven, acaso no lo sufren día con día?", cuestionó.

ijsm