Qué pasará con el golf en el mundo

DRIVER.- Muchos golfistas se preguntan por qué cancelaron definitivamente The Players Championship luego de la primera ronda y no haber postergado los 54 hoyos restantes, para jugarse en otra fecha, en esta misma temporada. Ya se había aceptado que se jugaran los últimos hoyos sin público, y no tenían por qué cancelar.

MADERA TRES.- El comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan, explicó claramente que era imposible disputar lo que restaba del campeonato, debido a lo ajustado del circuito PGA, ya que los patrocinadores y las organizaciones de caridad ya tenían sus planes. Además, los Parques de Disney World cerrarán indefinidamente, algo que demostró que la situación era realmente grave. Así, se decidió no exponer a los jugadores a la pandemia del COVID-19.

MADERA CINCO.- Por cierto, en esa primera ronda, el golfista japonés Hideki Matsuyama, había jugado de maravilla y había empatado el récord de campo al tirar un espléndido 63, nueve bajo el par, de la impecable cancha del TPC Sawgrass y se encontraba de líder del certamen, considerado por muchos como el quinto Major del año. El premio que se iba a entregar fue dividido entre los jugadores que llenaron el field del torneo en el TPC Sawgrass, aunque como no se completaron las cuatro rondas, el dinero se dividió a un 50 por ciento, lo que sumó siete millones y medio de dólares, divididos entre 144 jugadores.



HIERRO SIETE.- Los eventos del PGA Tour que en principio fueron cancelados son el Valspar Championship de Palm Harbor Florida; el WGC Dell Technologies de Austin, Texas; Corales Punta Cana de República Dominicana; y el Valero Texas que hace muchos años ganó el mexicano Víctor Regalado. El Masters que se llevaría a cabo del 9 al 12 de abril, sólo fue aplazado.

HIERRO NUEVE.- Mientras tanto, en nuestro país, la fiebre de cancelaciones no ha sido tan efectiva, pero si se cancelarán algunos, sobretodo de carácter amateur, los cuales más adelante les informaremos.

APPROACH.- Nos aseguran que se llevará a cabo el octavo Torneo de la Cámara Empresarial Mexicana Libanesa el próximo 2 de abril en el Club de Golf Bellavista, que será en honor de José Miguel Nader, un querido golfista y amigo.

PUTT.- Por cierto en esta ocasión se contará con la presencia de los mejores profesionales de la gira mexicana Banorte. Habrá estupendos premios al Hoyo en Uno, tales como una motocicleta Harley Davidson Street 750 en el Hoyo 3; un carrito de golf en el Hoyo 7; un automóvil Mazda MX 5 convertible en el Hoyo 11 y un reloj Oris de lujo en el Hoyo 16. También muy buenos premios para los mejores Oyeses. La inscripción incluye kit de bienvenida, desayuno, snack, comida de premiación y bebidas patrocinadas. El formato de juego será en base a Foursomes en Bola Baja con hándicap al 80 por ciento, con equipos integrados por 3 amateurs y un profesional. El cupo es limitado a 90 jugadores. Las inscripciones directamente con la Cámara Empresarial Mexicana Libanesa o bien con Lidia Reyes al 56839701 o al celular 55 61949519. Por último, ya empezaron a cerrar los campos de golf, el primero fue Bosque Real Country Club, a partir del martes. Y recuerda: El golf es como la vida, te esfuerzas todo el camino, para terminar en el hoyo.

HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES



jegove22@hotmail.com