¿Qué pasará con la industria del cine y las plataformas tras la pandemia?

“Después del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo, vamos a tener una serie de cambios en el comportamiento del espectador. Los profesionales de la industria del cine y la televisión de paga no saben exactamente lo que va a ocurrir, lo que sí es seguro es que mucho va a cambiar”, explica Santiago García, productor de 90 películas, entre ellas la más reciente de Guillermo Arriaga (Nadie se quede atrás).



“Las preguntas más importantes después de dos o tres meses de estar viendo contenidos en casa son: ¿la gente querrá salir a un cine? a ver sus contendidos favoritos en una pantalla grande? Estamos hablando entonces de que la industria de las enormes salas tendrá que cambiar y ofrecer las películas de otra manera. ¿O no, y el cine en pantalla grande revivirá con más fuerza porque la gente deseará ver sus contenidos de manera social? El cómo vamos a consumir nuestros contenidos en los siguientes meses va a determinar la forma en que esta industria se va a mover o adaptar”.



Santiago García ofrecerá el próximo siete de mayo -organizado por la Udlap Jenkins Graduate School- el webinar “De la creatividad a los números en las industrias creativas y culturales”. En su calidad de productor de varias decenas de películas en cinco países y de Fundador de Ítaca Films, Santiago García explica que el paradigma de quien selecciona los contenidos ¿los productores o el público?, cuenta ya con una nueva figura, que ante lo que la pandemia nos deje va a ser fundamental: el curador de contenidos. Y explica los motivos:



Los contenidos de cine, series, documentales, etcétera no han estado en la canasta básica, pero ante esta pandemia hoy se demuestra que son de primera necesidad. Lo que ahora tenemos en las diferentes plataformas va desde la información periodística, hasta los grandes contenidos en plataformas como Netflix y otras. La irruptora para una transformación muy importante fue justamente Netflix, más los tradicionales como Youtube o Facebook.



Antes de ellos se consumían contenidos lineales, ofrecidos invariablemente a ciertas horas del día por un programador que decía qué ver, cuándo, cómo, lo que él quisiera. Pero el paradigma pasó de canales de televisión frontales, a enormes contenedores de información, películas, historias, leyendas, cuentos, dramas, que le ofrecen a cada espectador ver lo que él quiera ver y cuando él quiera.



El problema surge cuando en este mar de contenidos aun teniendo todo disponible se vuelve muy difícil encontrar qué persigue un consumidor u otro.



Por eso la figura del curador se corona ahora como una de las principales necesidades de la industria de los contenidos. ¿Cómo vamos a hacer para que los espectadores consuman lo que estén buscando, cómo ayudarles a que lo encuentren fácilmente? Es el reto después de la pandemia.



ijsm