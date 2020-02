"Que se llegue hasta donde se tenga que llegar": Osorio Chong sobre caso Lozoya

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que haya temor de su parte tras la detención de Emilio Lozoya ante la posibilidad de que se le involucre en asuntos como el de Odebrecht o la estafa maestra y pidió a las autoridades “llegar hasta donde se tenga que llegar”, en las investigaciones o sanciones pues estableció que todo funcionario de alto nivel debe asumir la responsabilidad que le toca sobre el cargo que desempeña o desempeñaba.

“Siempre he estado de ese lado, con él y con todos, que se hagan las investigaciones, que no sea solamente un tema mediático, sino al contrario, con sustento, con elementos, con instrumentos que permitan señalar a las personas y también exonerarlas en caso de que no haya lugar a los señalamientos”, estableció

Osorio Chong consideró que nadie debe tratar de impedir que se revele la verdad sobre las imputaciones que se le hacen al ex director de Pemex acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho y al contrario, “deben salir a la luz” toda la verdad.

“Nadie debe ni pedir que no se diga, ni pedir que se oculte, tal cual tendrá que salir a la luz”, recalcó.

En entrevista, Osorio Chong confirmó que como secretarios de Estado, le rinden cuentas al Presidente de la República, pero dijo no saber si el ex mandatario Enrique Peña Nieto conocía sobre las actividades o decisiones que tomaba Lozoya Austin sobre Pemex.

“No lo sé, no lo sé. O sea, como funcionario tomas muchas decisiones, y muchas por supuesto las comentas con el Presidente, unas incluso a toro pasado, le dices, tomé esta decisión sobre este problema –te estoy hablando de mi responsabilidad- y bueno, pues a veces le enteraba después. Y después, en algunas veces yo resolvía los problemas sin necesidad incluso después de comentárselo”, detalló.

En ese sentido, consideró que todo funcionario público, sobre todo los de alto nivel, deben asumir su responsabilidad aunque también pidió para el ex director de Pemex un proceso ajustado a Estado de Derecho, y que se aplique todo el peso de la ley si se comprueban las acusaciones.

Osorio Chong aclaró que su relación con Lozoya Austin era mínima pues desempeñaban áreas diferentes en las cuales no tenían mucho trato.

Asimismo, Osorio aseguró que no ha tenido contacto con Peña Nieto y de hecho tiene mucho tiempo que no mantiene comunicación con el expresidente.

“Tiene rato que no he platicado con él, tiene rato que no tengo ninguna comunicación, no lo he visto, tengo mucho tiempo que no”, aseveró.

havh