“Queramos o no, forman parte de nuestra historia”: Jero Medina sobre Narcos México

El actor mexicano Jero Medina, quien le da vida a Ossiel Mejía, un agente de la DEA que llega al país para comenzar la búsqueda de los asesinos de Kiki Camarena, como parte de la Operación Leyenda, en la segunda temporada de la aclamada serie Narcos México nos habla un poco de cómo fue la experiencia de grabar la serie tanto personal como profesional.

“Tuve que hacer mucha lectura sobre los narcotraficantes y todo esto, aunque, en el caso de mi personaje, casi no hay información sobre los agentes de la DEA, tuve que hacer mi personaje casi desde cero”, explicó el actor.

“Las personas tenemos luz y oscuridad, y comúnmente, los papeles te exigen que te adentres en alguna de las dos, pero creo que lo mejor de Ossiel es que me permite explorar ambas, es un personaje lleno de matices, que tiene la capacidad de encontrar humor en lo sórdido”, dijo.

Fue un gran salto para su carrera el poder participar en la serie original de Netflix dicho por él mismo, “participar en la serie me abrió las puertas, tanto a mí y mi seguridad como actor, como con el público que te comienza a ubicar. Eso hace que te empiecen a tomar en serio porque les gusta tu trabajo”, dijo.

La opinión que tiene sobre la serie es muy clara y de igual forma tiene claridad sobre sus futuros proyectos una vez termine la contingencia: “En mi opinión la serie no glorifica a los narcotraficantes. Al contrario, te muestra la realidad, son hombres con gran poder, pero también con gran crueldad y, queramos o no, forman parte de nuestra historia”, enfatizó.

“Antes del estreno de Narcos ya me habían llamado para otra serie, también tengo un pequeño cortometraje que estoy haciendo con amigos, pero tenemos que esperar hasta que la contingencia termine, ser pacientes y cuidarnos mucho”, finalizó.

Egresado de CasAzul, también cuenta con la formación y entrenamiento de varios estudios e institutos de Nueva York, como el T. Schreiber Studio y el Lee Strasberg Institute.

En la televisión mexicana participó en Amor de barrio, de Televisa. Does a tiger wear a neck tie, Moonchildren, Sonnets for an old century y 27 wagons full of cotton, son algunas de las obras de teatro que realizó en la ciudad de Nueva York. Sus largometrajes incluyen varias películas de arte, como Belle de Jour, Potter’s Field y Gotas en la azotea.