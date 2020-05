¿Quién es el Community Manager del Mencho?

Las bandas del crimen organizado ni la burla perdonan. Se mofan del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, del presidente, de Durazo, de los gobernadores y los alcaldes. Los cAarteles están dirimiendo en estos días cuál de ellos reparte más despensas y sube más videos a redes sociales de sus matones cargando en una mano un fusil de asalto y en la otra una bolsa con víveres que entrega a una familia en apuros por el coronavirus, o tal vez no tantos apuros, pero con ganas de llevarse a casa una dotación de arroz, atún y café.

No es que la emergencia sanitaria los haya vuelto personas decentes, compasivas, de buen corazón, nada de eso, simplemente los ha hecho más cínicos y sinvergüenzas. No crea el lector que estamos ante una ocurrencia, nada de eso, es un plan, una estrategia de propaganda que gestiona un profesional, ya que ahora los carteles además de tener expertos en explosivos, en torturas y en asesinatos tienen en sus filas a sus respectivos comunnity managers que, me choca reconocerlo, son bastante efectivos. Imágnes de sus muchachos haciéndola de Reyes Mayos en abril han aparecido en muchos diarios internacionales para humillación del país.

Algunos operativos de entrega de despensas han sido en localidades aisladas donde los pocos policías municipales ni se acercan, al menos que les digan, pero para ellos también hay despensas, también hay ciudades de mayor tamaño, incluso cosmopolitas donde gente del Mencho hizo una pausa para filmar sus cápsulas promocionales. Son gente de buen corazón, sin duda, que vivan de matar es un accidente. Los más recientes casos ocurrieron en Veracruz y Jalisco. En el primer estado el llamado Grupo Sombra entregó despensas sin desprenderse de sus fusiles de asalto y con unos cubrebocas alusivos a su oficio de matones

En Zapopan, en el Centro Cultural Constitución, a plena luz del día, sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación repartieron despensas, con el logo del Mencho, posaron para las fotos y se fueron tan campantes, como si nada. También delincuentes de Michoacán y Tamaulipas le han entrado al reparto. Los paquetes que se entregan están bien rotulados como una imagen o un mensaje del benefactor. Todo muy profesional. Por qué lo hacen. La respuesta es porque pueden.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno andan en otras cosas y perseguir criminales que andan por ahí con armas de alto poder no es ni con mucho una de sus prioridades. Por momentos da la impresión de que las autoridades de México y de Estados Unidos nos han estado tomando el pelo durante muchos años y en realidad no combaten al narco, sino que tienen con ellos un juego de poder y dinero que en ocasiones termina en balaceras pero que en muchas otras ocasiones termina en discretos encuentros repartiéndose las ganancias.

Si según la ex embajadora Roberta Jacobson Estados Unidos estaba al tanto de las andanzas de García Luna desde el sexenio de Felipe Calderón por qué no hizo algo para detener su carrera criminal, capturarlo o liquidarlo. ¿Qué hicieron? Nada, no hicieron nada y continuaron trabajando con él. Son tan cínicos como los narcos benefactores. Lo dejaron traficar y lo capturaron siete años después. Muy raro. De ahí podemos concluir que las agencias norteamericanas conocen quién el community manager del Mencho y no hacen para detenerlo, de hecho, tal vez lo estén buscando para contratarlo, porque es muy eficaz.

jasaicamacho@yahoo.com

Twitter: @soycamachojuan