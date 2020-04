¿Quién está surtiendo cubrebocas, batas, sábanas, toallas, algodón?... La industria textil paralizada en un 90 por ciento

¿Dónde está comprando el gobierno federal cubrebocas, batas, gorros y uniformes médicos, indispensables para enfrentar la emergencia del COVID-19?, ¿qué empresas le están suministrando sábanas, toallas, cotonetes, algodón y otros utensilios quirúrgicos de este material o de tela?...

“Nosotros no, nos hemos quedado fuera”, responde con inquietud Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.

“La Secretaría de Salud y toda la administración federal saben que todo esto se necesita para los hospitales y la atención de enfermos. ¿Por qué traerlo del extranjero a valores inflados, si nosotros podemos contribuir en proveerlos, y a un precio justo?”, señala en entrevista con Crónica.

“Hay que tener cuidado, porque hoy el 90 por ciento de la industria textil está paralizada, y no vayan a salir después las autoridades con que: ´uy, ya nos dimos cuenta que sí requerimos tal cosa, que no encontramos por ningún lado, que hay mucho sobreprecio y nos urgen´, y mientras la industria mexicana detenida, atada de brazos. No se puede perder tiempo”.

Espinosa Maurer se refiere a la decisión gubernamental -mantenida durante toda la fase 2 de la pandemia- de etiquetar a la industria textil como actividad no esencial, razón por la cual las textileras han sido obligadas a suspender labores.

Según datos de la Canaintex, sólo el 10 por ciento de las empresas del sector se han abocado durante los últimos años a fabricar los insumos ya referidos, y son las que se han mantenido activas durante las últimas semanas.

“Pero otro gran porcentaje tiene la posibilidad sólida de reconvertirse, de adecuar el trabajo a las necesidades de la pandemia, porque tenemos materia prima idónea, infraestructura, procesos, personal capacitado”, acota el líder industrial.

-¿En qué porcentaje se pueden reconvertir? -se le pregunta.

-Podemos llegar hasta un 40 por ciento, lo tenemos bien medido, sólo necesitamos que el gobierno nos escuche y nos dé luz verde, porque no sólo son cubrebocas, gorros o batas, también uniformes, sábanas, toallas y otros materiales en el ámbito de higiene, y además está la parte del campo, porque somos consumidores de algodón y tenemos capacidad para procesarlo, hasta cotonetes podemos hacer. Mantenemos vínculos con los campesinos, quienes requieren apoyo. Y hoy todo eso está parado.

La idea, dice Espinosa Maurer en sentido coloquial, “es matar dos pájaros de un tiro: colaborar en los apuros sanitarios de una manera genuina y solidaria, y a la par salvar a la industria, porque así, inmovilizados, vamos directo al quiebre”.

-¿Cuál es su situación en este punto del camino?

-Terrible: el 90 por ciento de la industria está en un escenario de cero ventas, cero ingresos y cero flujos. Y que no se olvide que genera más de un millón 200 mil empleos. El 70 por ciento de nuestra fuerza laboral son mujeres y muchas de ellas jefas de familia, madres solteras. Estamos intentando hacer frente a todos los compromisos y pagar las nóminas. Pese a todo, fuimos considerados no esenciales.

-¿No hubo oportunidad de argumentar a favor?

-Sí, dijimos que éramos surtidores de la cadena de atención médica, que movíamos al campo y los cultivos de algodón, hablamos de la parte de exportaciones de estos productos sanitarios y de otros, pero no fue suficiente.

-¿Cuánto podría subsistir la industria sin ingresos?

-El sector textil está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, hay algunas grandes, pero es un sector sin grandes reservas de dinero, muy financiador: llegamos hasta las cadenas comerciales, pero también hay que financiarlas. Es muy complicado que las empresas lleguen a más de 30 días sin ingresos, y hablo de las que están bien. No más del 5 por ciento de las compañías podrían llegar a 60 días sin flujo financiero. En términos generales, y si no hay reconversión, tendremos que pedir oxígeno.

-¿Y qué es pedir oxígeno?

-Diferimiento de pagos de impuestos, apoyos de la banca de desarrollo y, si es que no quieren que la ayuda pase por los empresarios, que vaya directa a nuestra gente. Y que, no por la crisis, se descuide el contrabando y la importación ilegal de mercancía. Al menos, y aunque suene absurdo: queremos que el sector legal tenga equidad con el mercado ilegal. El coronavirus pasará y tenemos que estar fuertes para la reactivación, los que lleguemos. No hemos recibido respuesta. La única respuesta es que no somos esenciales y debíamos suspender actividades.

-El gobierno ya ha hablado de créditos…

-Tampoco es que tengamos acceso inmediato, ya nos dijeron que debemos cumplir con todos los compromisos fiscales. Se mencionó la ayuda al sector informal e insisto: no es que no queramos, es que no vamos a poder. Si tienes una empresa formalmente instalada y quiebra, los desempleados se van a meter al sector informal, si bien les va, y de todas maneras el gobierno tendrá que apoyarlos. ¿Por qué no lo hace ahora que aún están en el formal, por qué esperarse al cierre de empresas, a la mortandad de la industria?

-Dado que subirá la demanda de estos insumos médicos (apenas ayer se habló, por ejemplo, de la obligatoriedad de cubrebocas en el metro y transporte público), ¿hay posibilidades de renegociar con las autoridades la reconversión de la industria?

-De nuestra parte estamos haciendo todo lo posible, hemos insistido, pero hasta ahora nos han dicho que no, vamos a seguir luchando, argumentando y tocando las puertas necesarias. Lo más preocupante es que cada hora y cada día se va deteriorando más la situación. Ya no hablamos de ganancias, hay tiempo para todo y ahora están descartadas, sólo buscamos ingresos para subsistir y, si es con material médico o de higiene, adelante.

-¿Ustedes están listos?

-Estamos prestos y dispuestos, no hay duda. Ya hay denuncias de déficit, ¿quién está surtiendo?, ¿quién lo hará las próximas semanas? Si no somos nosotros, lo hará alguien más, ¿por qué de fuera si hay manos en el país que lo pueden hacer? Nos preocupa la gente, tanto los enfermos como nuestros empleados…