Quiere Claudia Sheinbaum simulacros trimestrales

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que, debido a los buenos resultados arrojados durante el Macrosimulacro, planteará la ejecución de éstos cada tres meses.

Lo anterior lo afirmó luego de supervisar el simulacro de ayer en el que participaron alrededor de 7 millones de personas en más de 22 mil 600 inmuebles. En dicho ejercicio se reportaron 26 personas lesionadas, la mayoría de ellas sufrió esguinces y crisis nerviosas; asimismo, se reportaron fallos en altavoces y evacuaciones que demoraron más de cinco minutos.

“Estamos considerando hacer simulacros cada tres meses. No se trata de alarmar pero sí de que haya mucho mayor prevención en este proceso”. Entre los resultados del macrosimulacro se reportó la participación de más de 25 mil elementos policiacos, equipos de emergencia, bomberos y la activación de las 70 coordinaciones territoriales anuales citadas recientemente.

Claudia Sheinbaum reportó que 4 por ciento de los más de 12 mil altavoces ubicados en postes del C5 fallaron al emitir la alerta sísmica. En redes sociales, usuarios reportaron fallas por altavoces que no se escucharon o que se escucharon con volumen bajo.

También, indicó que en muchos casos está relacionado con el mantenimiento de los equipos. El director del C5, Juan Manuel García, invitó a la población a reportar los altavoces que se escucharon mal o que no sonaron. Por otra parte, con coronas de flores y fotografías de pequeños fallecidos en el Colegio Rébsamen, se realizó una misa este 19S en conmemoración de las 26 víctimas mortales.

Mientras tanto, en el Multifamiliar Tlalpan, también se realizó una ceremonia a la que acudieron damnificados y familiares de víctimas. Aquí, se mantuvieron puños en alto por un minuto.

En el Congreso de la Ciudad de México se honró la memoria de los fallecidos de los sismos de 1985 y 2017, también reconoció la labor de los heroicos voluntarios durante la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México.