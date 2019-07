“Quiere hacer a Estados Unidos blanco de nuevo”: Pelosi

Tras conocer el fallo de la Corte Suprema de EU, contrario a introducir en el censo la ciudadanía, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, denunció que la estrategia del presidente Donald Trump es “hacer a Estados Unidos blanco de nuevo”.

“Los republicanos quieren asegurarse de que sólo cuente (a la hora de votar) cierta gente. Es una desgracia, no es lo que nuestros fundadores tenían en mente”, declaró.

Dirigiéndose a las minorías que rechaza Trump, Pelosi declaró: “Quieren asustarlos para que no rellenen el formulario (del censo). No le concedan esa victoria. Deben rellenarlo, o de lo contrario, ganarán”.