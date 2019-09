Quieren dejar huella

La bioserie de una de las agrupaciones más icónicas dentro del regional mexicano, originaria de Apodaca, Nuevo Léon, llegó este martes en punto de las 22:30 horas a la pantalla de TNT con Bronco, que muestra la vida de Ramiro, Lupe Esparza, Javier y Choche.

Esta historia, basada en el libro que el mismo Lupe Esparza, líder del grupo, escribió: Cicatrices de un Corazón Bronco, saldrá a la luz, para mostrar los pros y contras dentro y fuera del ámbito musical de esta agrupación.

“Fue su historia y la verdad es que a nosotros nos tocó adaptarnos a ella, no quisimos indagar más entre sí es verdad todo lo que se dice o no”, declaró en entrevista con Crónica, Luis Albertí, quien da vida a Lupe Esparza.

El actor agregó: “Nosotros no estamos para juzgar, conocemos la problemática que ha habido y es parte de lo que también se hablará, cuando fue la separación y demás, pero quizá existan cosas que no nos quiso contar, pero sólo él sabrá porqué no lo hizo. Personalmente me dijo que no quería ver la serie porque le remueve muchas cosas, pero está encantado con el trabajo realizado”.

Alberti, acompañado de Yigael Yadin (Choche), señaló que conocían el nombre de la agrupación y lo que significaba dentro de la música, por lo que el esfuerzo fue mayor, así como el respeto hacia los personajes.

“Para empezar tuve que subir 28 kilos, el público se me fue encima por lo que representa Choche para ellos, pero al verme ya caracterizado, creo que me están abriendo las puertas. Él disfrutaba tanto lo que hacía, que es una sonrisa genuina la que me transmitió”, dijo Yigael.

Alberti mencionó que tuvo la oportunidad de conversar con Lupe durante las grabaciones, en especial, cuando grabaron en el último concierto que ofreció la agrupación en el Auditorio Nacional.

“Fue como una especie rara el que ellos estaban arriba del escenario y nosotros abajo caracterizados de ellos, fue como una fusión que pocas veces como actor, tienes la posibilidad de hacer, creo que me quedo con esa escena”, concluyó Albertí.