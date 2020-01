Quieren frenar falsas alertas de desabasto de medicamentos en alta especialidad

A fin de hacer más eficientes las compras consolidadas en medicamentos para padecimientos como hipertensión arterial, diabetes mellitus, así como algunos tipos de cáncer, un grupo de expertos trabaja para elegir los mejores tratamientos, señaló titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Gustavo Reyes Terán.

En el caso específico de la hipertensión arterial, alrededor del 85 por ciento de los pacientes con este padecimiento (de un estimado de 25 millones de hipertensos en todo el país) está diagnosticado, pero no bien controlado de su enfermedad, lo que los posiciona en el riesgo latente de muerte prematura; el reto es lograr el control de ese 85 por ciento. Situación similar se vive con los pacientes que tienen diabetes mellitus, debido a que el 20 por ciento de ellos (de un total superior a los 11 millones de diabéticos en todo el país) no mantiene un control adecuado de sus niveles de glucosa.

“Teniendo estos datos que por muchos años hemos venido arrastrado, la propuesta es: lo primero que tenemos que hacer es, además de detectar a las personas con este tipo de problemas de salud, lo siguiente es buscar y elegir el mejor de los tratamientos para suministrarles y tratar de tener una mayor vigilancia”, lo cual redundará en una mayor adherencia por parte de los pacientes, a través de mejores tratamientos para tratar de controlar estos dos grandes problemas de salud pública, indicó.

En este mismo sentido, adelantó que el grupos de expertos que estamos coordinando “ya han logrado seleccionar el mejor de los tratamientos para hipertensión arterial y el mejor para la diabetes mellitus. Y estamos trabajando arduamente (en reuniones recientes del jueves y viernes de la semana pasada) con lo que está por finalizar la optimización de las Guías de Tratamiento para, por lo menos, de 10 a 15 tipos de cáncer, que son los que afectan a más del 90 por ciento de la población en México”.

Estas acciones, resaltó, es parte de todos los esfuerzos que se están haciendo para lograr llegar a la gratuidad de los servicios de salud, para quienes no están asegurados, y sobre todo a través de la optimización de los recursos, porque con este trabajo que se está haciendo y con la negociación que se haga centralmente (a través de la compra consolidada), los precios van a disminuir”.

Refirió que para el tratamiento de la hipertensión arterial, el mismo dinero que se ocupa, que promedia alrededor del 50 por ciento del total de lo que se gasta en México al año para medicamentos, con este pobre resultado: no más del 15 por ciento del total de estos pacientes han logrado mantener el adecuado control de su padecimiento”, y con ese mismo dinero, a través de una adecuada negociación se pueden obtener los mejores tratamientos para tratar de manera apropiada, por primera vez en México, un problema tan grave como es la hipertensión arterial que tantas muertes prematuras ocasiona al año, y este caso es sólo por poner como ejemplo, de todo lo que se está haciendo.

RESISTENCIAS AL CAMBIO. En este mismo sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se refirió a las claves de medicamentos que quedaron desiertas en el proceso de licitación consolidada del año pasado, de la cual se habló que el 32 por ciento fue declarada desierta, y se interpretó, se ha dicho, que de la diversidad de medicamentos no se supo negociar y que por eso no se tiene abastecimiento, lo cual no es así.

Puntualizó que 3 de cada 10 claves que se pretendían comprar se quedaron desiertas en los proceso de adquisición, “que no es lo mismo que el 32 por ciento de las enfermedades que necesita tratamiento y tampoco que el 32 por ciento de los pacientes que necesita tratamiento.

En este proceso de cambio, reconoció, volvió a ocurrir lo mismo todavía para este 2020, pero ya en menor medida, por lo que en cada una de las localidades donde se agrupa la demanda de los medicamentos aún han resistencias al cambio y ni siquiera se puede hablar de inducción o complot, es una resistencia al cambio, lo cual nos lleva a que se sigan recabando de parte de los estados y en algunos casos de instituciones de salud, peticiones de determinadas claves, pero hablamos de unas mil piezas.

En este aspecto, refirió López-Gatell, seguimos en ese proceso, pero aún no hemos terminado, para decirles no, por razones técnicas y científicas analizadas en la optimización, se determinará que no son costo-efectivas, o útiles, y se están utilizando medicamentos viejos, es decir, no caducados, sino que sus formulaciones ya son antiguas frente a nuevos medicamentos más eficaces.