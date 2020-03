¿Quieres ser cadete de la Armada? Entonces deberás aprender ajedrez, música o escultura

Las actividades a los que los marinos se someten implican no solo un reto a sus habilidades físicas si no también a sus habilidades mentales

El ajedrez, las clases de piano, el baile y teatro, son algunas de las actividades que ayudan a fomentar el desarrollo cultural y social entre las nuevas generaciones de marinos que pertenecen a la Heroica Escuela Naval Militar.

A pesar de ser actividades, complementarias en la educación naval, todo el cuerpo estudiantil debe participar al menos en una de las actividades que el instituto ofrece.

Los clubes con mayor demanda entre los cadetes son, la pintura y la escultura, el canto y las clases de instrumentos acústicos y guitarra.

Erick Sánchez, cadete de primera, cursa el 3 año en la carrera de piloto aviador naval a pesar de entregarse por completo en su carrera, el ajedrez a paso a ser parte de su vida diaria destacando notable mente entre sus compañeros.

Dice: “La exigencia táctica que exige el ajedrez, me ha ayudado bastante, antes me costaba mucho trabajo concentrarme en mis estudios, desde que forme parte del club de ajedrez, los cambios que he tenido han sido bastante notorios”.

Cada año se abren la competencia interna de ajedrez en la institución, aproximadamente 300 cadetes participan en esta competencia académica, que tiene como finalidad fomentar un sano desarrollo mental entre los estudiantes.

Estas actividades tienen como objeto contribuir en el desarrollo profesional del cadete, la formación académica se realiza en aulas altamente capacitadas con tecnología educativa de punta.

Las clases de canto son por mucho una de las favoritas entre los internos, la institución refuerza positivamente el desarrollo de estas clases organizando mensualmente conciertos en donde los estudiantes son los ejecutantes.

Ángel Zarate, relató a crónica algunas de sus vivencias dentro del cuerpo de músicos de la academia y como el gusto por la música lo motiva a ser un alumno ejemplar.

“Mi familia se ha dedicado a la música, mi padre desde muy pequeño me enseñó a tocar la guitarra, cuando me aliste en la escuela naval me fascino la idea de poder pertenecer al grupo de la orquesta, cosa que no fue nada fácil ya que exigen un excelente promedio académico para poder integrarse dentro de este club, nada de eso me desmotivo porque la marina y la música es mi pación, dentro del grupo aprendí a tocar diversos instrumentos como el piano, el clarinete, el violín y la tuba, fue entonces que después de dos años pase hacer líder de la orquesta, algo que para mí ha sido uno de mis mayores logros dentro de esta institución”

Esta orquesta de cuerdas y ensambles de metales está formada por 20 personas en su mayoría hombres, en esta filarmónica destaca la participación de Fabiola Nájera, cursa el segundo año en la carrera de ingeniería mecánica naval, y desempeña el puesto de primer violinista en este grupo.

“Estoy entre los más jóvenes de la orquesta, para llegar a este puesto tuve que pasar por diferente pruebas, a pesar de ser joven he evolucionado bastante, gracias a las clases impartidas, me he dedicado mucho a mis estudios al punto de ocupar este puesto”, comento Fabiola.

La música y el canto no solo forman parte de estas actividades a los que los cadetes asisten a diario, para un mejor desarrollo psicométrico se han implementado clases como pintura y escultura.

“El desarrollo que los jóvenes obtienen a través de estas prácticas, beneficia a los cadetes al obtener un desarrollo óptimo y mayor concentración en sus clases regulares, buscamos formar jóvenes capacitados y autónomos”, comento en entrevista la instructora de arte.

De esta manera los jóvenes complementan las rigurosas jornadas a las que son sometidos, combinando de una forma eficiente, las bellas artes y la conducta milita, ayudando a su rendimiento escolar.

Por todas las acciones que significa mejorar extraordinariamente la Educación Naval, creer en las Fuerzas Armadas y querer tanto a México los cadetes que aspiran a convertirse en un ejemplo de superación.

La Heroica Escuela Naval Militar Antón Lizardo, no solo es la cuna de los futuros marineros del cuerpo de la Marina Nacional, si no es la base para tener a un mejor personal preparado y capacitado para cualquier tipo de situación.