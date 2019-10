Quiero ser la mejor golfista en el mundo: María Fassi

La golfista mexicana María Fassi afina su juego para lograr un 2020 muy positivo, conquistar su primer título en la LPGA Tour y empezar a cimentar su sueño de ser la mejor jugadora en el mundo.

En esta temporada 2019 de la LPGA Tour sólo participó en 11 torneos, de los cuales en siete no pudo superar el corte y su máximo resultado fue la posición 12 en el US Open, donde hizo su debut como profesional, a finales de mayo pasado.

Compartió que de mayo a la fecha se sintió muy cómoda, además tuvo la fortuna de jugar ante golfistas grandes, ganadoras de torneos Majors y que han sido número uno en el ranking mundial, a quienes les aprendió, y ese es un factor muy positivo para su futuro.

“Todos los momentos buenos y malos me han preparado, me fortalecen y me dan mucha seguridad para decir que el año 2020 va a ser un año positivo, que sea como lo pienso, que gane de una vez y que sean varias veces en la LPGA”, expresó la hidalguense.

Fassi reside en Orlando, Florida, donde va a aprovechar estos meses que quedan de 2019 para afinar su técnica de swing, golpes de aproximación y a la hora de embocar. “Debo tener la serenidad y concentración en el green”.