Rabia por la “profanación de la tumba del abuelo”

La familia del dictador, a la que no se le permitió cubrir el ataúd con la misma bandera franquista con la que Franco fue enterrado el 23 de noviembre de 1975, ni tampoco con la bandera de la España democrática, mostró ayer su rabia con un comunicado en el que denunció “lo que el Gobierno presenta como una victoria de la democracia no es más que un impúdico circo mediático que sólo busca propaganda y rédito electoral”.

“Con el aval de los demás poderes del Estado y de la jerarquía eclesiástica —en alusión al papel de los obispos y del papa Francisco, que no se opusieron a la exhumación— el Gobierno ha consumado la profanación del sepulcro de nuestro abuelo”.

Mientras tanto, en el cementerio de Mingorrubio, donde fue enterrado definitivamente Franco, decenas de franquistas hicieron el saludo fascista y entonaron el himno franquista “Cara al Sol”, como si España hubiese retrocedido casi medio siglo.

Enojados también por la escasa presencia de franquistas —unos 300, cuando se esperaban miles— los presentes se dedicaron a insultar al “comunista Sánchez” y a los reporteros presentes, a los que llamaban “¡periodistas terroristas”. También se oyeron insultos al papa Francisco por no haber impedido que sacaran a Franco de su templo de culto.