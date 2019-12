Raphael celebra seis décadas de éxito

El cantante español Raphael celebrará más de 60 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 28 de febrero del 2020, presentación con la que arranca su nueva gira, misma que se propagará hasta junio, pasando por Colombia y Estados Unidos.

En conferencia de prensa expresó, “he maquilado muy bien cada uno de mis conciertos, elijo las canciones que sé que les van a gustar, creo que así es esto, hay que ir variando en el repertorio. Yo no necesito que me digan que quieren escuchar, simplemente ya los conozco”.

Además de presentar su Resinphónico (2018): “es algo que ya me debía desde hace un tiempo y me atrevo a decir que es como un sueño dorado que estoy cumpliendo. Es un álbum que resume muchos años de mi carrera arriba de los escenarios, ojalá que a la gente le emocione tanto”, compartió.

Puntualizó que el reto más grande que tienen los intérpretes hoy en día, es que a pesar de los cambios en la industria y los avances en la tecnología, el público ponga un disco y lo escuche de principio a fin, sin saltarse una sola canción.

Un material en el que incluye un dueto con Gloria Trevi, a quien se refirió como una contrincante bastante fuerte y maravillosa a nivel musical, ya que considera que la fuerza de su voz es apta para temas como los que el ha interpretado alrededor de 60 años.

Temas que se han mantenido en el gusto del público y que no ha sido sencillo mantenerlos en sus repertorios: “La gente es muy cambiante y hoy en día hay éxitos tan inmediatos, pero considero que los buenos contenidos perduran por siempre, y es así como nuestras canciones o en particular las mías, se han mantenido al paso del tiempo”, dijo.

El también llamado Divo de Linares aseguró, que aún no tiene planes de despedirse de los escenarios, ya que dijo gozar de un excelente estado de salud: “Me retirare cuando me toque mi tiempo, no podría soportar hacer giras de despedida porque estaría llorado todo el día. Simplemente llamaré a la oficina y les diré 'esto se acabó'. Yo me iré como vine: en perfectas condiciones”, concluyó.