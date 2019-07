Ratifican a Arturo Herrera como titular de la SHCP

En medio de cuestionamientos y reproches de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados por el presunto tráfico de influencias en la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez fue ratificado como titular de esta dependencia, a la que renunció el pasado 9 de julio Carlos Urzúa.

El otrora subsecretario de Hacienda fue avalado en el cargo con 341 votos a favor, 74 en contra —PAN, principalmente, incluso uno de Morena— y dos abstenciones.

Previamente, el pasado lunes, el funcionario federal acudió a la Comisión de Hacienda del Palacio Legislativo a exponer la dirección de su política económica que, aseguran analistas, va en camino a una recesión.

“El compromiso de este gobierno es cerrar la brecha de la desigualdad. No hay subejercicio, y eso lo vamos a dar a conocer el próximo 28 de julio en el último reporte trimestral”, aseguró Arturo Herrera.

Enfatizó que se le dará continuidad al esfuerzo de reasignar el gasto a los programas que sí importan para el bienestar de la gente e impulsar la competitividad de la economía a través de los proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación que son el Tren Maya, el Tren Transístmico y la refinería de Dos Bocas”.

Sobre el rescate de Petróleos Mexicanos, el nuevo secretario de Hacienda ha indicado que liberarlo de la “carga fiscal” es el comienzo para su impulso a la producción y exploración.

Y fue muy claro en decir que no se dedicará a investigar si hay un presunto conflicto de interés, como lo aseguró su exjefe Carlos Urzúa en su carta de renuncia, tema por el que el PAN, PRD, PRI y MC pidieron a la Secretaría de la Función Pública (ASF) abrir una investigación al respecto.

La dependencia descartó iniciar una indagatoria, y ayer Marko Cortés, líder nacional del PAN, reprobó que se haya optado por ese camino y no esclarecer los dichos de Urzúa Macías.

“Por principio, Herrera no tiene el perfil para conducir al crecimiento. Nosotros, en el PAN, votaremos en contra de esta ratificación. Y es inaceptable que la Función Pública no indague los dichos del exsecretario de Hacienda. Es grave que se diga que se han tomado decisiones con visiones políticas y no técnicas”, dijo el dirigente de Acción Nacional.