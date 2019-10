Raúl Jiménez

El futbolista mexicano no sólo recuperó su olfato goleador con el Wolverhampton, sino que de paso rescató el empate para su equipo (1-1) frente al Southampton con un gol de penal. Y luego de insistir e insistir, pues ya le habían anulado dos goles en la primera mitad del partido que fueron avalados por el VAR. Con ese único tanto Jiménez puso fin a la mala racha de no anotar en mes y medio en la Liga Premier. Por eso, cuando cobró el penal, lo hizo con tal seguridad para no fallar. Se plantó desde los 11 pasos para mandar el balón al fondo de las redes. Este gol fue el número tres en su cuenta personal en la actual campaña de la liga inglesa.